Власти Удмуртии получили свыше 200 заявок от селлеров после атаки на склад WB

В Корпорацию развития Удмуртии поступило более 200 заявок на софинансирование расходов на логистику и хранение товаров от местных предпринимателей, пострадавших во время атаки на склад Wildberries в Сарапуле. Об этом сообщает пресс-служба организации. 30 селлеров Удмуртии получили бесплатную юридическую консультацию. Прием заявок на меру поддержки продолжается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В середине сентября власти Удмуртии анонсировали льготный микрозайм для пострадавших селлеров по ставке 6% годовых и суммой от 50 тыс. руб. до 5 млн руб. от МКК «Удмуртский фонд развития предпринимательства».

Напомним, склады Wildberries в России регулярно подвергаются атакам дронов ВСУ. 30 июля в результате налета был поврежден логистический комплекс в Сарапуле. Площадь склада превышает 50 тыс. кв. м. На объекте начался пожар. Обошлось без жертв и пострадавших.

Подробнее об этом читайте в материале «Убыточные ягодки».