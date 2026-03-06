Евросоюз приостановил безвиз для владельцев дипломатических паспортов Грузии

Евросоюз приостановил безвизовый режим для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии. Решение одобрили государства-члены ЕС, следует из заявления на сайте Еврокомиссии (ЕК).

«Действия грузинских властей с октября 2024 года, включая подавление протестов, оппозиционных политиков и независимых СМИ, негативно повлияли на ситуацию в Грузии и привели к нарушению ряда основных прав и международных правовых норм»,— указано в сообщении ЕК. Грузия также отказалась принять меры для соответствия политике Евросоюза, что необходимо для сохранения безвизового режима, следует из публикации.

Приостановка безвизового режима ЕС для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов вступила в силу сегодня и будет действовать до 6 марта 2027 года. «Если грузинские власти не решат проблемы управления и верховенства права, Комиссия может продлить приостановку на срок до 24 месяцев»,— сообщили в ЕК. Евросоюз может распространить безвизовый режим на всех граждан Грузии, уточняется в уведомлении.

В декабре 2024 года министры иностранных дел стран Евросоюза договорились о приостановке безвизового режима для грузинских чиновников с дипломатическими паспортами. Тогда агентство Reuters со ссылкой на одного из дипломатов писало, что мера призвана повлиять на грузинских чиновников, но не коснется граждан. Глава евродипломатии Кая Каллас называла введение безвиза «символическим первым шагом».