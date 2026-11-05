«Магнит» выплатил инвесторам более 810 млн рублей купонного дохода
Ритейлер ПАО «Магнит» исполнил обязательства перед держателями биржевых облигаций, выплатив купонный доход за шестой процентный период. Об этом сообщается в раскрытии информации на ленте уполномоченного агентства.
Выплата в размере 810,24 млн руб. без учета налогов была произведена в полном объеме (100% от начисленной суммы) в безналичной форме в валюте Российской Федерации. Обязательство было исполнено в установленный срок — 3 ноября 2026 года.
Доход выплачен по биржевым облигациям серии БО-006Р-02 (ISIN RU000A10ERV0). Выпуск был зарегистрирован Банком России 27 марта 2026 года в рамках программы биржевых облигаций серии 006Р (регистрационный номер 4-60525-P-006P-02E от 27.10.2025).
Размер выплаты на одну ценную бумагу составил 12,66 рубля. Общая сумма начислена на 64 млн облигаций, находящихся в обращении. Купонный период, за который произведены выплаты, длился с 4 октября по 3 ноября 2026 года. Согласно международной классификации финансовых инструментов (CFI), код выпуска — DBVUFB.
Обязательство по выплате дохода исполнено в полном объеме, причины частичного неисполнения не применимы. Дата фиксации списка лиц, имеющих право на получение выплат по акциям, не применима, так как выплата произведена по облигациям.
ПАО «Магнит» (головная компания группы, управляющей одной из крупнейших розничных сетей в России) регулярно использует долговой рынок для привлечения капитала на развитие сети и рефинансирование текущей задолженности.
Выручка «Магнита» по МСФО за первое полугодие составила 1,88 трлн руб., что на 12,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый убыток достиг 1,9 млрд руб. против 6,5 млрд руб. чистой прибыли годом ранее. Показатель EBITDA увеличился на 12,1%, до 96 млрд руб. Рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне прошлого года — 5,1%. Чистый долг «Магнита» на 30 июня составлял 518 млрд руб. Это на 20,3% больше год к году. По состоянию на 13:20 мск стоимость акций составляет 1850 руб. (+0,60%).