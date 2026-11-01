«Магнит» выплатил 2,5 млрд рублей по облигациям
ПАО «Магнит» выплатило за минувшие две недели около 2,5 млрд руб. держателям облигаций. Соответствующие сообщения размещены на ресурсе Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс»
Так, по облигациям серии БО-004Р-05 за период с 30 сентября по 30 октбяря 2026 года 129,6 млн руб. без учета налогов и иных удержаний. Размер выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента составил 12,62 руб. Общее количество ценных бумаг— 10,3 млн штук, говорится в сообщении компании.
Также были выплачены доходы по облигациям серии БО-005Р-05 за период с 29 сентября по 29 октября 2026 года на сумму 337,4 млн руб. без учета налогов и иных удержаний. Размер выплаченных доходов на одну ценную бумагу эмитента составил так же 12,66 руб. без учета налогов и иных удержаний. Общее количество облигаций — 26,65 млн штук.
По облигациям серии БО-006Р-01 (с 25 сентября по 25 октября 2026 года) выплачено 1,07 млрд руб. (12,62 руб. — за одну облигацию, всего 85 млн. ценных бумаг). По облигациям серии БО-004Р-09 (с 21 сентября по 21 октября 2026 года) выплачено 151,9 млн руб. (10,93 руб. — за одну облигацию, всего 13,9 млн штук). По облигациям серии БО-004Р-08 (с 17 сентября по 17 октября 2026 года) выплачено 921,75 млн руб. (12,29 руб. - на одну облигацию, общее количество ценных бумаг— 75 млн штук).
Как ранее писал «Ъ-Кубань», «Магнит» расположился на седьмом месте в рейтинге крупнейших по выручке компаний России по версии РБК. Выручка ритейлера составила 3,5 трлн руб. (+15%), чистый убыток — 30,9 млрд руб.
В то же время, выручка «Магнита» по МСФО за первое полугодие составила 1,88 трлн руб., что на 12,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый убыток достиг 1,9 млрд руб. против 6,5 млрд руб. чистой прибыли годом ранее. Показатель EBITDA увеличился на 12,1%, до 96 млрд руб. Рентабельность по EBITDA сохранилась на уровне прошлого года — 5,1%. Чистый долг «Магнита» на 30 июня составлял 518 млрд руб. Это на 20,3% больше год к году. По состоянию на 13:20 мск стоимость акций составляет 1850 руб. (+0,60%).