«Магнит» выплатил 2,5 млрд рублей по облигациям

По облигациям серии БО-006Р-01 (с 25 сентября по 25 октября 2026 года) выплачено 1,07 млрд руб. (12,62 руб. — за одну облигацию, всего 85 млн. ценных бумаг). По облигациям серии БО-004Р-09 (с 21 сентября по 21 октября 2026 года) выплачено 151,9 млн руб. (10,93 руб. — за одну облигацию, всего 13,9 млн штук). По облигациям серии БО-004Р-08 (с 17 сентября по 17 октября 2026 года) выплачено 921,75 млн руб. (12,29 руб. - на одну облигацию, общее количество ценных бумаг— 75 млн штук).