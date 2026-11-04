Три человека, включая ребенка, погибли при атаке БПЛА в Белгородской области
В районе села Солдатское Ракитянского округа Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский микроавтобус. В результате удара погибли три мирных жителя, в том числе восьмилетний мальчик. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.
Мужчина, женщина и ребенок скончались на месте до прибытия бригады скорой помощи. Транспортное средство сильно повреждено.
С утра 3 ноября по утро 4 ноября Белгородскую область атаковали 89 раз. ВСУ шесть раз обстреливали регион из реактивных систем залпового огня и артиллерии, силы ПВО сбили и подавили 149 дронов. В Белгороде и Ракитянском округе пострадали шесть человек, включая троих детей.