Три человека, включая ребенка, погибли при атаке БПЛА в Белгородской области

В районе села Солдатское Ракитянского округа Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский микроавтобус. В результате удара погибли три мирных жителя, в том числе восьмилетний мальчик. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев.