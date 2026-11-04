Шесть человек пострадали за сутки при атаках ВСУ в Белгородской области

За прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 89 раз. В Белгороде и Ракитянском округе пострадали шесть человек, включая троих детей. Дети проходят лечение в стационаре, медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. Об этом 4 ноября рассказал губернатор Белгородской области Александр Шуваев.