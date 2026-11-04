Шесть человек пострадали за сутки при атаках ВСУ в Белгородской области
За прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 89 раз. В Белгороде и Ракитянском округе пострадали шесть человек, включая троих детей. Дети проходят лечение в стационаре, медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. Об этом 4 ноября рассказал губернатор Белгородской области Александр Шуваев.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», накануне гражданский микроавтобус попал под удар ВСУ в селе Введенская Готня Ракитянского округа. В результате 10-летняя девочка и 16-летний юноша получили слепые осколочные ранения ног. У двух других пострадавших — женщины и 5-летней девочки — предварительно диагностированы акубаротравмы.
По информации оперативного штаба региона, в Белгороде при атаке беспилотника пострадали мужчина и женщина. Лечение они проходят амбулаторно. Повреждены три автомобиля и многоквартирный дом.
Удары за минувшие сутки были нанесены по Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Ровеньскому и Шебекинскому округам. Зафиксировано шесть обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Сбиты и подавлены 149 беспилотников.
В понедельник, 2 ноября, также стало известно, что в больнице умер мужчина, который получил тяжелые ранения при атаке дрона 3 августа в селе Бочковка Белгородского округа.