Суммарный доход самозанятых в Удмуртии превысил 15 млрд рублей за восемь месяцев

Число плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) в Удмуртии к августу превысило 138 тыс. человек. Суммарный доход самозанятых в регионе с начала года составил 15,2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФНС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Было сформировано 14,6 млн чеков, что на 1,5 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года»,— говорится в сообщении.

Наиболее востребованными направлениями работы для самозанятых являются IT-сфера, строительство и ремонт, маркетинг и реклама, пассажирские и грузовые перевозки, а также маникюрные услуги.

Напомним, за полгода в республике в 35 раз, до 5,5 тыс., выросло число плательщиков по экспериментальному режиму налогообложения АУСН. За этот период они пополнили консолидированный бюджет Удмуртии на 1,2 млрд руб.