За полгода в Удмуртии в 35 раз выросло число предпринимателей на АУСН

К 1 июля 2026 года в Удмуртии насчитывается 5554 компаний на автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН). Это в 35,6 раза больше, чем было в конце 2025-го. За указанный период они пополнили доходную часть консолидированного бюджета республики на 1,2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФНС.

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Среди перешедших на АУСН в этом году находятся 2200 юрлиц и более 3300 индивидуальных предпринимателей. 44% всех плательщиков данного налога — представители отрасли торговли. Еще 16% приходят из сферы услуг — заведения общепита, салоны красоты и те, кто работает с недвижимостью. Также по 5 и 3% занимают строительный сектор и разработка ПО соответственно.

«За январь–июнь текущего года предприниматели данной отрасли уплатили в бюджет свыше 1,3 млрд рублей, из которых более 680 млн рублей пришлось на торговлю через маркетплейсы. Факторами роста поступлений от интернет-торговли являются не только характер режима АУСН (отсутствие деклараций, ежемесячный налоговый период, освобождение от НДС), но и упрощенность администрирования этого бизнеса, где присутствует большое количество транзакций»,— говорится в сообщении.

Наибольшее число налогоплательщиков АУСН на интернет-площадках находится в Ижевске, Завьяловском и Селтинском районах Удмуртии.

Напомним, АУСН — экспериментальный режим налогообложения, который действует до конца 2027 года. В Удмуртии он был введен с апреля 2025-го.

Особенность его в том, что этот режим предназначен для небольших компаний и ИП с численностью сотрудников до пяти человек, годовым доходом не более 60 млн руб. и остаточной стоимостью основных средств не выше 150 млн руб. Налоговые ставки здесь выше, чем на обычном УСН: 8% на «доходы» (вместо 6%) и 20% — на «доходы минус расходы» (вместо 15%). Но при этом компании на АУСН освобождены от уплаты НДС. По словам экспертов, это хороший выбор для предпринимателей, чтобы избежать дополнительных налоговых расходов.

Владислав Галичанин