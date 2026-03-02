Сирены задерживают туристов

Самолет из Абу-Даби вылетел в Москву. Это уже второй гражданский рейс из столицы Объединенных Арабских Эмиратов за последний час и первый за двое суток в Россию. За перевозки отвечает национальная компания Etihad Airways, всего запланировано 11 международных перелетов. На 18:00 в расписании несколько рейсов в города России из Шарджа у компании Air Arabia. А вот Emirates, Flydubai, Turkish Airline и некоторые другие продлили приостановку рейсов 3 марта. Тем временем путешественников, которые застряли в регионе из-за войны на Ближнем Востоке, начали выселять из гостиниц, если те не оплатят дальнейшее проживание. Причем по завышенным тарифам.

Власти Дубая рекомендовали отелям сохранить прежние условия. Но на практике проблем это пока не решает, рассказали “Ъ FM” пострадавшие россияне:

«В районе Dubai Marina, по всей видимости, были сбиты три беспилотника. Наши соседи по отелю видели, как их уничтожали. В отеле подготовлен нижний этаж на случай чрезвычайной ситуации, однако за все это время мы туда ни разу не спускались — максимум доходили до лобби. Проживание мы продлили до завтрашнего дня за свой счет, питание также оплачиваем самостоятельно. Лететь планировали рейсом "Азербайджанских авиалиний" с пересадкой в Баку, но авиакомпания отказалась выполнять перелет». «Сейчас мы можем только продлевать проживание в отеле. Стоимость одних суток составляет от 230 до 300 дирхамов — это примерно 5-6 тыс. руб. Мы обращались к администрации с просьбой предоставить бесплатное размещение в связи с происходящей ситуацией, но нам ответили, что никаких официальных писем и распоряжений они не получали и информацией не располагают. Отель находится в районе Джебель-Али — это промышленная зона, где периодически слышны взрывы. Это заметно и на слух, и визуально». «Мы находимся в Дубае, в районе Джебель-Али. Слышны самолеты, работает ПВО. Сейчас нас фактически либо выселяют, либо предлагают продлить проживание за свой счет. Цена выросла втрое по сравнению с первоначальной: оплатить можно только на месте — наличными или картой. Принимают ли UnionPay, до сих пор непонятно. Проживание на четыре ночи с питанием "завтрак и ужин" обходится в 408 тыс. руб. Максимальная скидка, которую готов предоставить отель, — размещение за 130 тыс. руб. Туроператор предложил альтернативный вариант — апартаменты без питания и каких-либо условий, по сути, это просто комната. При этом размещение возможно минимум на несколько ночей. Эти апартаменты находятся примерно в 40 минутах езды от нашего текущего отеля, трансфер не предоставляется. Мы звонили на горячую линию Ростуризма, но там в основном отвечает автоответчик. Многие российские туристы сейчас пытаются выехать через Оман, однако подтвержденной информации о том, что кому-то действительно удалось улететь, пока нет. Мы остаёмся на связи в российских чатах и следим за новостями».

За выходные из-за войны на ближнем востоке отменили около двух с половиной тысяч рейсов. А у 20 тыс. российских туристов сегодня должен закончиться отдых в регионе. Оценку приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР). Даже если аэропорты частично возобновляют перелеты, чтобы развести всех туристов понадобится много времени, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин: «В сложившейся ситуации рейсы могут возобновляться только по решению авиационных властей после снятия ограничительных мер.

Мы уверены, что авиакомпании и аэропорты открывают воздушное пространство исключительно при наличии гарантий полной безопасности. Прогнозировать, когда и в каком объеме будут выполняться рейсы, крайне сложно. Напомню, что в предыдущие годы паузы в авиасообщении составляли от одного дня до 12 суток. Сейчас мы находимся в ситуации, когда с 28 февраля рейсы не выполняются вовсе.

Даже после их возобновления задача по вывозу такого количества пассажиров потребует многих дней.

Пассажиры, путешествующие через туроператоров, будут получать информацию через туристические компании, а самостоятельные туристы — напрямую от контактных центров авиаперевозчиков. Ситуация с размещением в отелях существенно различается в зависимости от эмирата. В ряде регионов, в частности в Абу-Даби и Рас-эль-Хайме, туристам ежедневно выставляют счета за продление проживания. В Дубае действует иная практика: организованные туристы решают эти вопросы через туркомпании. В любом случае путешественникам необходимо иметь дополнительные финансовые резервы».

На фоне сообщений о продолжающихся ударах по странам Персидского залива некоторые туристы стали отменять бронирования в Объединенные Арабские Эмираты вплоть до апрельских дат. Однако на ближайшие дни компании отказываются возвращать деньги, жалуются путешественники. Могут ли операторы и перевозчики удержать часть суммы или всю? На этот вопрос “Ъ FM” ответила адвокат Клуба защиты прав туриста Маргарита Еремеева: «Происходящее сейчас относится к обстоятельствам непреодолимой силы.

В законе "Об основах туристской деятельности" есть статья 14, посвященная угрозе безопасности в стране предполагаемой поездки. Она предусматривает, что в случае официально подтвержденной угрозы туроператор обязан прекратить продажу туров и отправку туристов в такую страну, а также вернуть деньги: полностью — если услуги не были оказаны, либо за вычетом уже оказанных услуг. Однако эта норма начинает действовать только после появления официальной рекомендации российского ведомства — в настоящее время это Минэкономразвития. На сегодняшний день такой рекомендации нет. В этой ситуации сохраняется возможность отказаться от услуг в общем порядке, но с возмещением фактически понесенных расходов исполнителя. Каким образом эти расходы будут подтверждаться и в каком объеме, пока остается открытым вопросом.

Поэтому для тех, кто еще не воспользовался услугами, отказываться от поездки сейчас, вероятно, нецелесообразно — разумнее дождаться официальных разъяснений. Возможен и иной вариант: договориться об изменении сроков поездки или о замене направления, но только по соглашению сторон».

В Объединенных Арабских Эмиратах, по данным Ассоциации туроператоров, вынужденно остановилось больше всего российских граждан — около 50 тыс. человек. До 8 тыс. ждут в третьих странах новых стыковочных рейсов. Катар, Кувейт и Бахрейн в очередной раз продлили закрытие своего воздушного пространства. На сутки был продлен запрет полетов над Сирией. Для туроперторов, как подсчитывает АТОР, из-за продления проживания туристов на Ближнем Востоке каждый день обходится примерно в $1,5 млн.

Анжела Гаплевская