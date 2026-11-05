Число пострадавших при атаке на ярославский НПЗ выросло до трех

По уточненным данным, один сотрудник госпитализирован, врачи оценивают его состояние как стабильное. Еще двое после осмотра направлены на амбулаторное лечение. Ранее губернатор Михаил Евраев сообщал о двух сотрудниках, получивших осколочные ранения и госпитализированных.