Число пострадавших при атаке на ярославский НПЗ выросло до трех
Три сотрудника Ярославского нефтеперерабатывающего завода пострадали при атаке беспилотников 3 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Ярославской области.
По уточненным данным, один сотрудник госпитализирован, врачи оценивают его состояние как стабильное. Еще двое после осмотра направлены на амбулаторное лечение. Ранее губернатор Михаил Евраев сообщал о двух сотрудниках, получивших осколочные ранения и госпитализированных.
Как сообщал «Ъ-Ярославль», в ночь на 3 ноября НПЗ атаковали 124 беспилотника. Инфраструктура предприятия получила повреждения, произошло возгорание. Обломками сбитых аппаратов выбило стекла в многоквартирных и частных домах, были повреждены автомобили. Атака стала самой массовой в регионе.