Ярославский НПЗ получил повреждения после атаки 124 БПЛА
В атаке на нефтеперерабатывающий завод в Ярославле в ночь на 3 ноября участвовали 124 беспилотника, повреждена инфраструктура предприятия. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
На территории НПЗ произошло возгорание, над его ликвидацией работают спецслужбы. Два сотрудника предприятия получили осколочные ранения и были госпитализированы.
«Также обломками сбитых БПЛА выбиты стекла в нескольких многоквартирных и частных домах, повреждены личные автомобили жителей»,— сообщил губернатор.
Беспилотную опасность в регионе объявили в 3:18. В 4:47 была объявлена также ракетная опасность, которую позднее сняли. Режим беспилотной опасности сохраняется.
Атака в ночь на 3 ноября стала самой крупной в регионе. Ранее самым массовым считался налет 6 августа 2026 года. Как сообщал «Ъ-Ярославль», тогда силы ПВО и РЭБ нейтрализовали 93 беспилотника, в результате четыре человека получили осколочные ранения, произошло возгорание резервуаров НПЗ и трех частных домов.