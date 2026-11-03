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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Ярославль

Ярославский НПЗ получил повреждения после атаки 124 БПЛА

В атаке на нефтеперерабатывающий завод в Ярославле в ночь на 3 ноября участвовали 124 беспилотника, повреждена инфраструктура предприятия. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Эмин Джафаров / Коммерсантъ

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На территории НПЗ произошло возгорание, над его ликвидацией работают спецслужбы. Два сотрудника предприятия получили осколочные ранения и были госпитализированы.
«Также обломками сбитых БПЛА выбиты стекла в нескольких многоквартирных и частных домах, повреждены личные автомобили жителей»,— сообщил губернатор.
Беспилотную опасность в регионе объявили в 3:18. В 4:47 была объявлена также ракетная опасность, которую позднее сняли. Режим беспилотной опасности сохраняется.
Атака в ночь на 3 ноября стала самой крупной в регионе. Ранее самым массовым считался налет 6 августа 2026 года. Как сообщал «Ъ-Ярославль», тогда силы ПВО и РЭБ нейтрализовали 93 беспилотника, в результате четыре человека получили осколочные ранения, произошло возгорание резервуаров НПЗ и трех частных домов.
Антон Голицын