Митрополит Евгений выступил за переименование Свердловской области

Он рассказал, что рад тому, что Екатеринбургу больше не присваивается имя «кровавого большевика», и отметил, что регион также достоин лучшего наименования. «Я стараюсь избегать произнесения наименований нашего региона. Я думаю, что за словом есть сущность. И имя того человека, который во многом разрушал то, что сегодня мы стараемся восстановить»,— высказал мнение митрополит.