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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Урал

Митрополит Евгений выступил за переименование Свердловской области

В Екатеринбурге митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) поддержал идею переименования Свердловской области. Свое мнение он озвучил в эфире «4 канала».
Митрополит Евгений

Митрополит Евгений

Марина Молдавская / Коммерсантъ

Он рассказал, что рад тому, что Екатеринбургу больше не присваивается имя «кровавого большевика», и отметил, что регион также достоин лучшего наименования. «Я стараюсь избегать произнесения наименований нашего региона. Я думаю, что за словом есть сущность. И имя того человека, который во многом разрушал то, что сегодня мы стараемся восстановить»,— высказал мнение митрополит.
Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что Свердловская область должна сменить свое название «с точки зрения исторической правды». Кроме того, переименовать регион в Уральскую губернию или Екатеринбургскую предложил потомок императора Николая I Гавриил Дорошин.
Ирина Пичурина