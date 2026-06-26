Сергей Миронов призвал переименовать Свердловскую область

Свердловская область должна сменить свое название «с точки зрения исторической правды», заявил председатель «Справедливой России», руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов в ходе общения со студентами и сотрудниками Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ). Политик отметил, что властям необходимо вернуться к этому вопросу позже, как и к теме захоронения тела Владимира Ленина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Миронов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Миронов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Тело Ленина должно быть предано земле по нашим традициям, но есть точка зрения, что когда поколения, для которых это очень важно, уйдут естественным путем, к этому вопросу можно будет вернуться»,— сказал господин Миронов.

Лидер справороссов предостерег, что власти должны быть готовы к «очень большим финансовым затратам» из-за переименования региона. «Все придется переделывать, начиная с вывесок и кончая всякими документами»,— пояснил он.

Свердловская область была образована 17 января 1934 года путем выделения из Уральской области, существовавшей в 1923–1934 годах. Название региона было образовано от его административного центра — города Свердловска, который до переименования в честь революционера Якова Свердлова в 1924 году был Екатеринбургом. На момент образования область включала в себя территории нынешнего Пермского края и часть Удмуртии, позднее ее границы неоднократно изменялись. Близкий к нынешним размерам регион был сформирован в 1942 году.

Свердловск сменил название на Екатеринбург по решению городского совета народных депутатов от 4 сентября 1991 года. 23 сентября его утвердил президиум Верховного Совета РСФСР. Участники тех событий отмечали, что идею переименования вначале поддерживали около 10% населения города, однако позже за изменения агитировали местные газеты и популярный певец Александр Новиков. К началу лета 1991 года число сторонников «Екатеринбурга» перевалило за 50%.

Подробнее о том, как Свердловск стал Екатеринбургом — в материале «Город был не готов».

Василий Алексеев