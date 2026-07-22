Потомок Николая I предложил переименовать Свердловскую область

Переименовать Свердловскую область в Уральскую губернию или Екатеринбургскую предложил потомок императора Николая I Гавриил Дорошин. В эфире ОТВ он заявил, что смена названия региона способна изменить общественное отношение к царской семье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Господин Дорошин заявил, что не все этапы истории страны достойны гордости. «Мы всегда говорим, что Ленин, большевики — это наша история. Но не вся история полезна. Есть личности, которые нужны, есть и те, от кого мы осознанно отказываемся, кого мы стыдимся. У нас есть русские, которые служили Третьему рейху. Тоже наша история. Надо этим гордиться? Нет, конечно. Тоже самое и большевики»,— считает он.

Потомок Николая I также считает, что большевики уничтожили духовную составляющую нации, и последствия их действий ощущаются до сих пор. По его словам, массовое присутствие улиц и площадей Ленина в городах формирует у людей нейтральное отношение к этой личности, так как он вырос в среде, где есть топонимы с его именем. Если изменить тенденцию в обратную сторону, то это сильно повлияет на общество.

Гавриил Дорошин родился 14 октября 1996 года — он является правнуком императора Николая I в восьмом поколении, а также потомком супруги французского императора Наполеона Жозефины Богарне. Свердловская область была образована 17 января 1934 года путем выделения из Уральской области, существовавшей в 1923-1934 годах. Название региона было образовано от его административного центра — города Свердловска, который до переименования в честь революционера Якова Свердлова в 1924 году был Екатеринбургом. Во времена Российской империи существовала Екатеринбургская область как административно-территориальная единица внутри Пермского наместничества.

Ранее председатель «Справедливой России», руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов заявил, что Свердловская область должна сменить свое название «с точки зрения исторической правды». Политик отметил, что властям необходимо вернуться к этому вопросу позже, как и к теме захоронения тела Владимира Ленина — когда уйдут поколения, для которых это очень важно.

Ирина Пичурина