Частный дом и автомобиль повреждены в Воронежской области при атаках БПЛА

По информации регионального ГУ МЧС, опасность атаки беспилотных воздушных судов была объявлена на территории Воронежской области накануне в 18:26 и сохраняется до сих пор. Воздушная тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА за это время включалась в Богучарском, Кантемировском, Россошанском, Ольховатском, Острогожском, Лискинском, Бобровском, Бутурлиновском и Калачеевском районах, на территории Воронежа и пригородных районов (Воронежская агломерация), а также в Борисоглебском городском округе. Кроме того, в период с 0:20 до 0:27 в регионе объявлялась ракетная опасность.