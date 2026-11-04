Частный дом и автомобиль повреждены в Воронежской области при атаках БПЛА
В ночь на 4 ноября в небе над двумя городскими округами и восемью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 16 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА в одном из районов повреждены остекление частного дома и автомобиль. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев.
По информации регионального ГУ МЧС, опасность атаки беспилотных воздушных судов была объявлена на территории Воронежской области накануне в 18:26 и сохраняется до сих пор. Воздушная тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА за это время включалась в Богучарском, Кантемировском, Россошанском, Ольховатском, Острогожском, Лискинском, Бобровском, Бутурлиновском и Калачеевском районах, на территории Воронежа и пригородных районов (Воронежская агломерация), а также в Борисоглебском городском округе. Кроме того, в период с 0:20 до 0:27 в регионе объявлялась ракетная опасность.
Всего минувшей ночью, по данным Минобороны РФ, дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 709 украинских беспилотных летательных средств. В Черноземье, помимо Воронежской области, дроны ликвидировали в Белгородской, Курской и Орловской областях.
Накануне «Ъ-Черноземье» рассказывал, что в медицинских учреждениях Воронежской области остаются четверо из 12 госпитализированных после массированной атаки БПЛА на Воронежскую область, произошедшей 26 октября. Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести.