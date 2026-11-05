Октябрь 2026 года в Екатеринбурге стал вторым по теплоте в истории
В Екатеринбурге средняя температура в октябре достигла +6,8°, что позволило месяцу занять второе место по теплоте после октября 1991 года, передает Уральский гидрометцентр. На севере Свердловской области октябрь вошел в тройку самых теплых за всю историю наблюдений, а на большей части территории — в число восьми самых теплых.
Средняя температура воздуха на Среднем Урале составила от +4° до +7°, что на 1,5°-3° выше климатической нормы. Зафиксирован избыток влаги, тогда как в соседних регионах — Пермском крае и Челябинской области — наблюдался дефицит осадков. Основная масса осадков выпала в первую декаду месяца. С 3 по 5 октября активный циклон принес снегопад, в горных районах севера (Кытлым, Качканар) за 12 часов выпало 20-25 мм осадков. Снежный покров сохранялся от двух до семи дней. Дождь и снег привели к переувлажнению почвы и затруднили уборку урожая. Уровень воды в реках повысился, возникли снегодождевые паводки.
Во второй половине месяца над Уралом установился блокирующий антициклон, из-за чего осадки стали редкостью. За весь октябрь в Свердловской области выпало от 52 до 91 мм осадков, местами до 112 мм, что составляет от 1 до 2,5 месячной нормы. В Алапаевске объем осадков достиг трех месячных норм. Дефицит осадков зафиксирован лишь в Красноуфимске и Михайловске на крайнем юго-западе области. Там выпало 37-42 мм осадков, что соответствует 68-74% от климатической нормы.
В сентябре-октябре в 37 муниципалитетах Свердловской области действовал режим ЧС из-за переувлажнения почвы. При этом в Екатеринбурге в начале прошлого месяца был установлен новый рекорд по годовому объему осадков: с начала 2026 года в городе выпало 783 мм осадков, что превышает предыдущий исторический максимум.