Октябрь 2026 года в Екатеринбурге стал вторым по теплоте в истории

Средняя температура воздуха на Среднем Урале составила от +4° до +7°, что на 1,5°-3° выше климатической нормы. Зафиксирован избыток влаги, тогда как в соседних регионах — Пермском крае и Челябинской области — наблюдался дефицит осадков. Основная масса осадков выпала в первую декаду месяца. С 3 по 5 октября активный циклон принес снегопад, в горных районах севера (Кытлым, Качканар) за 12 часов выпало 20-25 мм осадков. Снежный покров сохранялся от двух до семи дней. Дождь и снег привели к переувлажнению почвы и затруднили уборку урожая. Уровень воды в реках повысился, возникли снегодождевые паводки.