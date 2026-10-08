2026 год в Екатеринбурге стал самым влажным в истории наблюдений
08.10.2026, 12:02
В Екатеринбурге установлен новый рекорд по годовому объему осадков: с начала 2026 года в городе выпало уже 783 мм осадков, что превышает предыдущий исторический максимум, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».
Предыдущий рекорд в Екатеринбурге был зафиксирован в 1937 году, когда суммарное количество осадков за 12 месяцев составило 770 мм. Таким образом, текущий показатель уже на 13 мм выше значения, установленного почти столетие назад. За неполные восемь дней октября в городе, по данным городской метеостанции, выпало уже 47 мм осадков, а в период с января по сентябрь — 736 мм.
Ранее синоптики отмечали, что лето 2026 года в Екатеринбурге стало вторым по количеству осадков за всю историю наблюдений: за три месяца в городе выпало 506 мм осадков, что составляет 211% от нормы.
Летом Свердловская область столкнулась с аномальным количеством осадков. Дожди в регионе шли с июня по июль, из-за этого десятки муниципалитетов столкнулись с подтоплениями. В середине сентября в регионе ввели режим ЧС из-за переувлажнения сельхозземель.