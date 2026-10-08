2026 год в Екатеринбурге стал самым влажным в истории наблюдений

Предыдущий рекорд в Екатеринбурге был зафиксирован в 1937 году, когда суммарное количество осадков за 12 месяцев составило 770 мм. Таким образом, текущий показатель уже на 13 мм выше значения, установленного почти столетие назад. За неполные восемь дней октября в городе, по данным городской метеостанции, выпало уже 47 мм осадков, а в период с января по сентябрь — 736 мм.