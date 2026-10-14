В Свердловской области отменили режим ЧС, введенный из-за переувлажнения полей

«За месяц специалисты свердловского МинАПК совместно с муниципалитетами и сельхозпроизводителями провели обследование пострадавших посевов, собрали подтверждающие документы и оценили принесенный непогодой ущерб. Отмена режима ЧС не означает остановку работы, она будет продолжена, а собранные материалы станут основой для решения вопросов, связанных с предотвращением потерь аграриев от стихии»,— подчеркнул Денис Паслер.