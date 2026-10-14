В Свердловской области отменили режим ЧС, введенный из-за переувлажнения полей
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера, действовавший в 37 муниципалитетах Свердловской области из-за переувлажнения почвы, отменен. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Денис Паслер, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Напомним, режим ЧС вводили, чтобы помочь уральским аграриям, пострадавшим от паводка и дождей, получить страховые выплаты за потерянный урожай и избежать санкций за невыполнение обязательств по бюджетным субсидиям и грантам.
«За месяц специалисты свердловского МинАПК совместно с муниципалитетами и сельхозпроизводителями провели обследование пострадавших посевов, собрали подтверждающие документы и оценили принесенный непогодой ущерб. Отмена режима ЧС не означает остановку работы, она будет продолжена, а собранные материалы станут основой для решения вопросов, связанных с предотвращением потерь аграриев от стихии»,— подчеркнул Денис Паслер.
Летом 2026 года Свердловская область столкнулась с аномальным количеством осадков. Дожди в регионе шли с июня по июль, из-за этого десятки муниципалитетов столкнулись с подтоплениями, в ряде территорий вводился режим ЧС. Губернатор Денис Паслер сообщал, что из-за дождливого лета аграрии региона по итогам уборочной кампании 2026 года соберут на 5–10% меньше овощей, чем годом ранее.