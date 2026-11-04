Основатель школы «Сколка» Андрей Комаров о подготовке специалистов
Дефицит кадров — один из рисков, учитываемых в прогнозе социально-экономического развития России в 2027–2029 годы, отмечал в октябре вице-премьер Александр Новак. К 2030 году кадровый дефицит в России может достичь 3,1 млн человек, покрывать который планируется за счет программ повышения производительности труда. О том, с чего должна начинаться подготовка специалистов, в колонке для “Ъ” рассуждает экс-акционер ЧТПЗ, член правления РСПП и основатель школы «Сколка» Андрей Комаров.
Если обратиться к опыту стран, обеспечивших экономике опережающий рост,— того же Китая,— все они последовательно выстраивают единую цепочку подготовки кадров под задачи технологического развития: от школы до конкретной отрасли. Наша школа, к сожалению, все еще живет отдельно от этих задач. Оторвана она и от будущего, хотя, казалось бы, должна научить детей ориентироваться в мире, который их ждет.
Первоклассник, который сел за парту в этом сентябре, выйдет во взрослую жизнь примерно в 2040 году. Каким будет образ мира-2040, если технологии обновляются в темпе, которого не знала ни одна эпоха? McKinsey прогнозирует, что к этому году на долю 18 «областей будущего» (биотехнологии, кибербезопасность, облачные сервисы и т. д.) придется 10–16% мирового ВВП. А что говорят в школе об этих областях? О том, что там, впереди? Почти ничего. В основном все — о прошлом.