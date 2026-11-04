Основатель школы «Сколка» Андрей Комаров о подготовке специалистов

Первоклассник, который сел за парту в этом сентябре, выйдет во взрослую жизнь примерно в 2040 году. Каким будет образ мира-2040, если технологии обновляются в темпе, которого не знала ни одна эпоха? McKinsey прогнозирует, что к этому году на долю 18 «областей будущего» (биотехнологии, кибербезопасность, облачные сервисы и т. д.) придется 10–16% мирового ВВП. А что говорят в школе об этих областях? О том, что там, впереди? Почти ничего. В основном все — о прошлом.