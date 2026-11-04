В октябре доходность оптовых продаж бензина и дизеля сократилась на 17% и 6%
Доходность переработки нефти на российских НПЗ в октябре снизилась на 9% к сентябрю, до 30,3 тыс. руб. на тонну, говорится в обзоре «Эйлер». Аналитики связывают снижение с уменьшением расчетного демпфера вслед за удешевлением европейского топлива. В результате маржа оптовых продаж бензина уменьшилась на 17%, до 31,8 тыс. руб. на тонну, дизтоплива — на 6%, до 52,9 тыс. руб. на тонну.
Эксперты указывают на сокращение демпферных выплат как на основной фактор снижения доходности оптовых продаж. По их словам, российские оптовые цены на топливо немного выросли, но этого недостаточно для компенсации уменьшения демпфера. При этом маржинальность переработки остается высокой. В январе доходность модельного НПЗ составляла 9,8 тыс. руб. на тонну, в мае и июне — около 36,9 тыс. руб.