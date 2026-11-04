Продажи билетов на концерты за девять месяцев 2026 года выросли примерно на 30%

“Ъ” опросил участников билетного рынка о продажах за девять месяцев 2026 года. Так, на «Яндекс Афише» за период было продано билетов на 9,2 млрд руб., что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом из них 4,35 млрд пришлось на стадионные концерты — это на 41,4% больше прошлого года, говорят в компании. В штуках продажи билетов в этом сегменте на площадке также выросли — на 34,4%, до 791,4 тыс.