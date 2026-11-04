En+ хочет взыскать с «Суал Партнерс» расходы на процесс в Лондоне

«Суал Партнерс» в августе 2024 года потребовал взыскать с En+ в качестве убытков необъявленные «Русалом» дивиденды в размере $345 млн. По мнению «Суал Партнерс», En+ как контролирующий акционер был обязан следить за соблюдением дивидендной политики «Русала» и якобы нарушил акционерное соглашение. В сентябре 2026 года лондонский арбитраж отказал в удовлетворении требований «Суал Партнерс» в полном объеме.