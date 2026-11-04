En+ хочет взыскать с «Суал Партнерс» расходы на процесс в Лондоне
Основной акционер «Русала» En+ просит Арбитражный суд Калининградской области исполнить решение лондонского арбитража и взыскать с компании «Суал Партнерс», владеющей 25,5% «Русала», 340 млн руб. Речь идет о компенсации расходов на процесс, в рамках которого «Суал Партнерс» требовал от En+ $345 млн в качестве убытков за необъявленные «Русалом» дивиденды. Однако лондонские арбитры требования отвергли.
«Суал Партнерс» в августе 2024 года потребовал взыскать с En+ в качестве убытков необъявленные «Русалом» дивиденды в размере $345 млн. По мнению «Суал Партнерс», En+ как контролирующий акционер был обязан следить за соблюдением дивидендной политики «Русала» и якобы нарушил акционерное соглашение. В сентябре 2026 года лондонский арбитраж отказал в удовлетворении требований «Суал Партнерс» в полном объеме.