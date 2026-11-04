В Екатеринбурге около 2 тыс. человек пришли на чествование Петра Яна

«Команда "Архангел Михаил" со мной летает уже третий поединок. Когда за границей на турнире тебя поддерживает 150 человек, на момент забываешь, что ты не на территории России. Это очень поддерживает и мотивирует. Я горжусь, что представляю Россию и выхожу на бой с флагом нашей страны. Надеюсь, это пример для подрастающего поколения»,— сказал Петр Ян.