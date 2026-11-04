В Екатеринбурге около 2 тыс. человек пришли на чествование Петра Яна
В День народного единства в Екатеринбурге прошла церемония чествования чемпиона UFC Петра Яна, чемпиона Karate Combat Ильяса Хамзина и молодых воспитанников Академии единоборств РМК, одержавших победы на международных соревнованиях.
Поздравить спортсменов в Академию спорта РМК пришли около 2 тыс. человек. Среди них: основатель РМК Игорь Алтушкин, полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога, губернатор Свердловской области Денис Паслер, временно исполняющий полномочия главы Екатеринбурга Рустам Галямов и председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий.
Спортсмены получили благодарственные письма, денежные призы и скульптурные композиции «Собор Архистратига Михаила» из драгоценных металлов.
Особое внимание зрителей было приковано к бойцам клуба «Архангел Михаил» Петру Яну и Ильясу Хамзину, которые поднялись на сцену вместе со своими семьями. Петр Ян 24 октября защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе, победив Мераба Двалишвили на турнире в Абу-Даби. Ильяс Хамзин 17 октября во второй раз защитил чемпионский пояс Karate Combat, одержав досрочную победу над Александром Космо в Екатеринбурге.
Петр Ян поблагодарил болельщиков и команду клуба «Архангел Михаил», сопровождающую его на зарубежных соревнованиях.
«Команда "Архангел Михаил" со мной летает уже третий поединок. Когда за границей на турнире тебя поддерживает 150 человек, на момент забываешь, что ты не на территории России. Это очень поддерживает и мотивирует. Я горжусь, что представляю Россию и выхожу на бой с флагом нашей страны. Надеюсь, это пример для подрастающего поколения»,— сказал Петр Ян.
Одним из главных событий церемонии стала возможность увидеть чемпионский пояс UFC. В дальнейшем награду планируют экспонировать в штаб-квартире РМК и Академии спорта РМК.
После награждения общение чемпионов с болельщиками продолжилось. К Петру Яну выстроилась длинная очередь за фотографиями и автографами. Боец подписывал флаеры со своей фотографией, а Ильяс Хамзин оставлял автографы в том числе на кепках юных поклонников.