Ильяс Хамзин защитил титул чемпиона Karate Combat в Екатеринбурге
Российский боец 35-летний Ильяс Хамзин защитил титул чемпиона Karate Combat в среднем весе, победив в главном поединке совместного турнира RCC x Karate Combat, который прошел 17 октября в Екатеринбурге. Соперником россиянина стал 44-летний бразилец Александр Космо — семикратный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу.
Космо с первых секунд пошел в атаку. Хамзин спокойно отражал удары соперника, дождался момента и попал навстречу резким ударом. Бразилец оказался на настиле, после чего россиянин продолжил атаковать до вмешательства рефери. Поединок завершился техническим нокаутом в первом раунде.
Турнир RCC x Karate Combat стал вторым совместным мероприятием организаций. Помимо поединков по правилам Karate Combat, в программу турнира вошли схватки по грэпплингу. В соглавном бою американец Андре Эвелл единогласным решением судей победил бразильца Луиса Рочу и завоевал титул чемпиона Karate Combat в полулегком весе.
Напомним, предыдущую защиту титула Ильяс Хамзин провел в марте 2026 года, также в Екатеринбурге. Тогда он победил француза Алекса Лоорэ единогласным решением судей.