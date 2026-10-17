Ильяс Хамзин защитил титул чемпиона Karate Combat в Екатеринбурге

Российский боец 35-летний Ильяс Хамзин защитил титул чемпиона Karate Combat в среднем весе, победив в главном поединке совместного турнира RCC x Karate Combat, который прошел 17 октября в Екатеринбурге. Соперником россиянина стал 44-летний бразилец Александр Космо — семикратный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу.