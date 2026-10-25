Боец Петр Ян сохранил титул чемпиона UFC
Боец клуба «Архангел Михаил» Петр Ян сохранил титул чемпиона UFC, победив Мераба Двалишвили. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Первая половина боя прошла с преимуществом Мераба Двалишвили: он постоянно затягивал Петра Яна в борьбу и держал высокий темп. К середине третьего раунда Петр Ян начал наносить плотные удары по печени и голове, забрал контроль и стал методично разбивать соперника.
Бой завершился единогласным решением судей в пользу Петра Яна.
Петру Яну 33 года. В декабре 2025 года он выиграл бой за чемпионский пояс в легчайшем, также победив Мераба Двалишвили.