Боец Петр Ян сохранил титул чемпиона UFC

Первая половина боя прошла с преимуществом Мераба Двалишвили: он постоянно затягивал Петра Яна в борьбу и держал высокий темп. К середине третьего раунда Петр Ян начал наносить плотные удары по печени и голове, забрал контроль и стал методично разбивать соперника.