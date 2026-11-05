Суд отказал МКУ Сочи в расторжении аренды участка с ООО «Кубань Ривьера»
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций, отказавших муниципальному казенному учреждению (МКУ) Сочи «Дирекция имущественного комплекса» в расторжении договора аренды земельного участка с ООО «Кубань Ривьера». Это следует из решения, с которым ознакомился «Ъ-Сочи».
Спор касается участка площадью 728 кв. м в Хостинском районе Сочи. Договор аренды заключили в феврале 2006 года. Впоследствии права арендатора перешли к ООО «Кубань Ривьера», ставшему также собственником расположенного на земле жилого дома площадью 588 кв. м.
В сентябре 2024 года отдел земельного контроля по Хостинскому району установил, что объект используется как гостевой дом «Вилла-Камелия». Администрация потребовала устранить нарушения, а затем расторгнуть договор аренды. Компания отказалась.
Суды трех инстанций решили, что предоставление жилого дома гражданам в краткосрочный наем не равнозначно оказанию гостиничных услуг. Кроме того, прекращение аренды не привело бы к освобождению участка, поскольку здание осталось бы в собственности компании.
Ведущий юрисконсульт «Юрэнергоконсалт» Даниил Ермолаев считает, что решение трех инстанций выглядит обоснованным. Ключевым основанием для отказа стало отсутствие доказательств нецелевого использования недвижимости. Перспективы обжалования в Верховном суде эксперт оценивает как невысокие.
Юрист практики недвижимости и строительства «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Георгий Мазарович считает расторжение договора несоразмерной мерой. Собственник жилого помещения вправе предоставлять его гражданам по договорам найма, а владелец здания обладает исключительным правом на приобретение или аренду земли под ним.