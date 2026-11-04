Финита ля «Камелия»

Суды трех инстанций указали, что предоставление жилого дома гражданам в краткосрочный наем не равнозначно оказанию гостиничных услуг. Доказательств соответствующей деятельности муниципалитет не представил. Кроме того, расторжение аренды не привело бы к освобождению участка, поскольку дом останется в собственности компании.