Финита ля «Камелия»
Суд отказал в расторжении договора аренды участка под гостевым домом в Сочи
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отказал муниципальному казенному учреждению (МКУ) Сочи в расторжении договора аренды земли с ООО «Кубань Ривьера», владеющим гостевым домом «Вилла-Камелия». Суды трех инстанций не нашли доказательств гостиничной деятельности на участке, предоставленном для эксплуатации жилого дома. Юристы считают, что перспективы дальнейшего обжалования дела в Верховном суде невысоки.
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций, отказавших МКУ Сочи «Дирекция имущественного комплекса» в расторжении договора аренды земельного участка с ООО «Кубань Ривьера». Это следует из решения, с которым ознакомился «Ъ-Сочи».
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Кубань Ривьера» зарегистрировано в Краснодаре в 2008 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 28,9 млн руб. Бенефициаром является Иван Техликиди, директором — Аркадий Кжахов. Убыток компании в 2025 году составил 2,1 млн руб., в 2024-м — 1,6 млн руб., в 2023-м — 1,4 млн руб.
Спор касается участка площадью 728 кв. м в Хостинском районе Сочи. Договор аренды заключили в феврале 2006 года. Впоследствии права арендатора перешли к ООО «Кубань Ривьера», которое также стало собственником расположенного на земле жилого дома площадью 588 кв. м.
В сентябре 2024 года отдел земельного контроля по Хостинскому району установил, что объект используется в качестве гостевого дома «Вилла-Камелия». Администрация потребовала устранить нарушения, а затем расторгнуть договор. Компания отказалась.
Суды трех инстанций указали, что предоставление жилого дома гражданам в краткосрочный наем не равнозначно оказанию гостиничных услуг. Доказательств соответствующей деятельности муниципалитет не представил. Кроме того, расторжение аренды не привело бы к освобождению участка, поскольку дом останется в собственности компании.
Ведущий юрисконсульт «Юрэнергоконсалт» Даниил Ермолаев считает, что решение трех инстанций выглядит обоснованным. «Если в какой-то части мотивировки можно поспорить, главная причина отказа имеет устойчивую позицию — администрация не представила достаточно доказательств того, что объекты имели нецелевое использование»,— говорит он.
По мнению эксперта, перспективы дальнейшего обжалования решения в Верховном суде (ВС) невысоки. Спор сводится к оценке доказательств, которую ВС обычно не пересматривает. Позиция судов при этом соответствует разъяснениям о специальном порядке расторжения долгосрочной аренды.
Юрист практики недвижимости и строительства «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Георгий Мазарович отмечает, что расторжение договора в данном случае было бы несоразмерной мерой. Собственник жилого помещения вправе предоставлять его гражданам по договорам найма. Кроме того, владелец здания обладает исключительным правом на приобретение или аренду земли под ним.
По мнению юриста, выводы судов соответствуют принципу баланса публичных и частных интересов. Вероятность передачи жалобы в судебную коллегию ВС и ее удовлетворения он оценивает как крайне низкую.