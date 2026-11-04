В Театре оперетты показывают новый мюзикл Аркадия Укупника о Франкенштейне
Театр оперетты продолжает премьерные показы мюзикла «Сердце Франкенштейна» по мотивам легендарного романа Мэри Шелли. Когда слышишь фамилию Укупник, в памяти сразу всплывают легкомысленные эстрадные хиты, которые влюбленный в джаз бас-гитарист начал писать еще в 1980-е, а в 1990-е стал еще и петь. В 2000-е Укупник погрузился в производство саундтреков для кино, преимущественно для комедий. Жанр мюзикла — логичное продолжение его карьеры, а вот хоррор — нечто новое. В Московском театре оперетты ставили его «Ромео и Джульетту» и «Князя Серебряного», и вот теперь на сцене «Сердце Франкенштейна».
Партнером-текстовиком Аркадия Укупника снова стал маститый Карен Кавалерян, так же, как и композитор, сделавший имя на эстраде. «Благие пожелания ведут порою в ад», «Во мне смешались свет и тень», «Забыл такую мелочь, как душа», «Не виновата я, как на кресте распятая» — тандем Укупника и Кавалеряна озвучивает мысли, не требующие от публики особых интеллектуальных усилий. Сказывается многолетний опыт авторов в сочинении поп-хитов. Впрочем, песен, обреченных на долгую жизнь вне мюзикла, корреспондент “Ъ” в нем не услышал.