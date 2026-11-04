Президент поручил усилить работу по наставничеству в школах

Правительству предстоит придумать, как сотрудники педагогических вузов могли бы сопровождать молодых учителей, впервые вышедших на работу. Соответствующее поручение дал Владимир Путин. Предлагается также уделять больше внимания в программе педвузов изучению методик наставничества и оказывать помощь в этом вопросе маленьким сельским школам.