Молодых учителей наставят на путь педагогики

Будущий педагог изучает в университете целый ряд предметов для умения взаимодействовать с детьми, в том числе теорию и историю педагогики, возрастную и педагогическую психологию, но они во многом рассчитаны на типичные ситуации в классе, пояснил “Ъ” доцент Государственного университета просвещения Вадим Ковригин. Он отмечает, что именно наставник мог бы объяснить молодым специалистам, как применить все эти знания на практике, в условиях, когда дети устали и не хотят тебя слушать.