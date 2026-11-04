Молодых учителей наставят на путь педагогики
Президент поручил усилить наставничество в школах
Правительству предстоит придумать, как сотрудники педагогических вузов могли бы сопровождать молодых учителей, впервые вышедших на работу. Соответствующее поручение дал Владимир Путин. Предлагается также уделять больше внимания в программе педвузов изучению методик наставничества и оказывать помощь в этом вопросе маленьким сельским школам. Эксперты отмечают, что наставники помогают молодым учителям применять теоретические знания в реальной работе с детьми, но из-за нехватки времени такое сопровождение может оказаться лишь формальностью.
Владимир Путин утвердил список поручений по итогам прошедшей в августе встречи с учителями, студентами педагогических специальностей и учениками классов педагогической направленности. Большинство задач направлено на реализацию указа «О дополнительных мерах поддержки учителей» от 20 июля 2026 года — документ гарантирует учителям, впервые приступившим к работе, наставничество в течение как минимум одного года после начала работы.
Для соблюдения этих гарантий, согласно поручениям, к 1 сентября 2027 года Минобрнауки и Минпросвещения должны будут подготовить предложения, как сотрудники педагогических вузов могли бы сопровождать молодых учителей в первый год работы.
Ведомствам предстоит включить в образовательные программы студентов педвузов обучение навыкам и современным технологиям наставничества в молодежных и детско-взрослых коллективах.
Минпросвещения совместно с регионами создаст ряд ресурсных (научно-методических) центров, оказывающих методическую помощь в вопросах наставничества малокомплектным и сельским школам, а также сеть мобильных технопарков для педагогов. Предполагается, что в таких технопарках учителя будут приобретать навыки работы с новым оборудованием и технологиями искусственного интеллекта и виртуальной реальности.
Все эти меры должны привлечь в школы больше молодых учителей, полагают в Минпросвещения. Замглавы ведомства Ольга Колударова в конце октября заявила о планах ведомства омолодить педагогический состав в школах. К 2030 году доля преподавателей младше 35 лет должна вырасти с нынешних 22,5% до 40%.
Будущий педагог изучает в университете целый ряд предметов для умения взаимодействовать с детьми, в том числе теорию и историю педагогики, возрастную и педагогическую психологию, но они во многом рассчитаны на типичные ситуации в классе, пояснил “Ъ” доцент Государственного университета просвещения Вадим Ковригин. Он отмечает, что именно наставник мог бы объяснить молодым специалистам, как применить все эти знания на практике, в условиях, когда дети устали и не хотят тебя слушать.
«Научить педагогике, методике, психологии — цель вуза. А вот выстроить урок и педагогическое взаимодействие со школьником с учетом особенностей как своей личности, так и личности обучающегося — задача, с которой может помочь наставник»,— полагает эксперт.
При этом господин Ковригин замечает, что само по себе наставничество не привлечет молодых специалистов в школы — способствовать этому может повышение престижа труда учителя и зарплат. Однако оно может заметно снизить отток молодых педагогов, так как благодаря поддержке в первые годы у них будет меньше причин разочароваться в своем профессиональном выборе, предполагает он.
Преподаватель обществознания, глава профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков напоминает, что наставничество в школах формально существует уже несколько лет: с 2021 года действуют методические рекомендации, согласно которым за молодым специалистом должен закрепляться наставник. Саму идею, заложенную в президентском указе и поручениях, педагог поддерживает, но уверен, что в нынешних условиях ее будет сложно реализовать.
«В итоге это все существует в виде отчета в конце года, так как преподаватели работают на нескольких ставках и имеют классное руководство — и опытному педагогу не хватает времени даже на свои задачи, не говоря про помощь младшим товарищам»,— сетует Дмитрий Казаков. Доплаты же за эту работу несущественны, поэтому стимула реально включаться в этот процесс нет, заключает учитель.