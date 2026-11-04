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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
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Умер итальянский кинорежиссер Тинто Брасс

В Риме на 94-м году жизни умер Тинто Брасс — маэстро киноэротики. Среди снятых итальянским режиссером тридцати трех фильмов его явно переживут «Калигула», «Салон Китти», «Ключ», возможно, еще два-три. Но это совсем не мало для того, чтобы быть впечатанным в историю кино — не только эротического.
1980-е годы, ознаменованные падением железного занавеса, открыли легальный путь кинематографу Тинто Брасса в СССР и Восточную Европу. Не будет преувеличением сказать, что целое постсоветское поколение выросло на его фильмах.
Подробности — в материале «Ветеран сексуальной революции».