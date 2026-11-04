Суд приступил к рассмотрению дела последнего участника банды черных риэлторов

Преступная схема, в которой, по версии обвинения, участвовал Виталий Демин, действовала с 2019 по 2022 год. Тогда Демин работал юристом и риэлтором в одной из компаний, в которой числились менеджерами и другие фигуранты дела — Иван Горб, Анатолий Любарец, Светлана Данилова и другие.