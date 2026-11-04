Суд приступил к рассмотрению дела последнего участника банды черных риэлторов
В Мосгорсуде начался процесс по делу Виталия Демина, заседание назначено на 9 ноября. Подсудимому инкриминируются соучастие в убийстве (ст. 105 УК РФ), покушение на двойное убийство (ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ) и мошенничество, совершенное группой лиц и в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Преступная схема, в которой, по версии обвинения, участвовал Виталий Демин, действовала с 2019 по 2022 год. Тогда Демин работал юристом и риэлтором в одной из компаний, в которой числились менеджерами и другие фигуранты дела — Иван Горб, Анатолий Любарец, Светлана Данилова и другие.
По данным следствия, злоумышленники заключали с пенсионерами договоры пожизненного содержания (ренты), и когда право собственности на жилье переоформлялось на участника преступной группы, пожилых мужчин или женщин (последних было больше) начинали травить психотропными препаратами. Убийства злоумышленники обычно не откладывали — по договорам они должны были платить существенные суммы. После смерти пенсионера обременение с недвижимости снималось.