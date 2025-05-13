В горы со своим самоваром

Стремясь к диверсификации бизнеса, непрофильные компании присматриваются к туристическим проектам. Так, RBE Group Андрея Шокина, обеспечивающая питанием поезда «Сапсан» и структуры Минобороны РФ, может поучаствовать в строительстве экокурорта «Кондуки» у Романцевских гор в Тульской области. Турпоток в регион растет за счет интереса москвичей к коротким поездкам, но окупаемость проекта может быть выше среднего за счет его масштаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Структура RBE Group Андрея Шокина ООО РБЕ зарегистрировала домен konduki.su, обнаружил “Ъ” в базе СПАРК. Источник “Ъ”, знакомый с планами компании, говорит, что RBE Group планировала заняться строительством экокурорта у Романцевских гор рядом с деревней Кондуки в Тульской области. В RBE Group не ответили на запрос “Ъ”.

RBE Group занимается кейтерингом и работает с крупными компаниями, включая «Трансмашхолдинг», УГМК, «Мостотрест», обслуживает поезда «Сапсан» и составы Федеральной пассажирской компании (входит в АО РЖД). В 2023 году компания получила контракты по обеспечению питанием структур Минобороны РФ, заключенные ранее с ГК «Конкорд» Евгения Пригожина, погибшего в августе 2023 года. Согласно СПАРК, в 2024 году выручка ООО РБЕ выросла в 3,9 раза год к году, до 76,9 млрд руб., чистая прибыль составила 8,5 млрд руб.

В 2022 году госкорпорация «Туризм.РФ» рассмотрела мастер-план реализации экокурорта «Кондуки». На 1,05 тыс. га планируется строительство гостиниц и быстровозводимых средств размещения на 933 номера, создание развлекательных объектов, экопарка и инфраструктуры для пляжного отдыха и зимнего спорта, а также обеспечивающей инфраструктуры: реконструкция и строительство подъездных дорог к экокурорту, организация автомобильных парковок и автобусных маршрутов. В «Туризм.РФ» отказались от комментариев.

Проект экокурорта «Кондуки» является масштабным и затронет разные направления туристического, гостиничного и ресторанного бизнеса, отмечает замдиректора отдела стратегического и управленческого консалтинга CORE.XP Ксения Непомнящих. Выход многопрофильного игрока в сфере обслуживания и общественного питания на рынок гостеприимства выглядит логичным в рамках стратегии роста компании и диверсификации ее бизнеса, считает она. Это логичный шаг для крупных игроков, имеющих опыт в логистике, работе с госструктурами и с высокой выручкой на контрактных услугах, считает партнер NF Group Ольга Широкова. Объем инвестиций в такой проект составит 23–28 млрд руб., считает управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин отмечает, что Романцевские горы могут интересовать путешественников скорее для краткосрочных визитов, посещения проездом. Для долгосрочного размещения, по его мнению, здесь должны быть созданы качественная инфраструктура или средства размещения.

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ, в августе 2023 года: «Потенциал сферы туризма огромный, мы только начали раскручивать маховик».

По оценке господина Ахмедзянова, при оптимизации формата, например за счет строительства глэмпингов, минимальный уровень вложений составит 12 млрд руб. Но сам по себе рынок глэмпингов, по мнению Сергея Ромашкина, переживает трансформацию: после периода бурного роста с этого сегмента уходят непрофессиональные игроки, часть объектов прекращает работу.

При эффективной загрузке отели в «Кондуках» могут приносить 10–15% рентабельности, в то время как маржинальность питания для госсектора находится на уровне 5–10%, сравнивает Станислав Ахмедзянов. Директор по развитию бизнеса департамента стратегического консалтинга IBC Real Estate Евгений Саурин добавляет, что срок окупаемости проекта может составить 9–14 лет в зависимости от инфраструктурного наполнения проекта. Ксения Непомнящих признает, что в случае с экокурортом «Кондуки» возврат инвестиций может оказаться дольше среднего, что связано с масштабом проекта и разнообразием туристической и гостиничной инфраструктуры.

По данным Росстата, в январе—марте этого года в средствах размещения Тульской области остановились 114,7 тыс. человек. Год к году показатель вырос на 8,9%. Основная часть туристов приезжает из Москвы и Подмосковья, что обусловлено удобным транспортным сообщением и близостью региона к столице, отмечает Ольга Широкова.

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова