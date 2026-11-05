«Работодатели готовятся к прогулам»

Некоторые компании даже шутили, что в этот день берут всем офисом операционную паузу. Это был магазин автозапчастей. Но на деле, конечно, будут работать как обычно. Прототип игрового Vice City — Майами — получил, по данным СМИ, почти $4 млн за баннеры и рекламные вывески в духе «Welcome to Vice City» от создателя видеоигр. А местный баскетбольный клуб даже выступит в день премьеры под названием вымышленного города из серии видеоигр.