«Работодатели готовятся к прогулам»
Яна Лубнина — о релизе GTA 6
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Компании готовятся к ажиотажу вокруг GTA: 13 лет ожидания, пара переносов, и 19 ноября выйдет Grand Theft Auto VI (GTA 6), пишет The Verge. Rockstar Games подтвердила, что предзагрузка новой части легендарной игры начнется 10 ноября. Данные по предзаказам не раскрывают, но второй трейлер набрал за сутки 475 млн просмотров. Аналитики игрового рынка из Newzoo прогнозируют за первую неделю $3-5 млрд сборов. С точки зрения маркетологов, это настоящий урок культурной гравитации.
Rockstar почти ничего не публикует, а аудитория сама разносит каждое новое сообщение. Другие издатели игр сторонятся ноябрьских запусков и переносят даты, писал The Game Business. А в целом работодатели (как минимум в США) готовятся к прогулам. По данным BambooHR — разработчика кадрового программного обеспечения, 18% штатных сотрудников в американских компаниях хотят взять 19 ноября выходной. А среди зумеров — почти каждый третий.
Некоторые компании даже шутили, что в этот день берут всем офисом операционную паузу. Это был магазин автозапчастей. Но на деле, конечно, будут работать как обычно. Прототип игрового Vice City — Майами — получил, по данным СМИ, почти $4 млн за баннеры и рекламные вывески в духе «Welcome to Vice City» от создателя видеоигр. А местный баскетбольный клуб даже выступит в день премьеры под названием вымышленного города из серии видеоигр.
Для миллениалов это событие с мощным ностальгическим эффектом. Нынешним 35-летним было 20 с небольшим, когда они в прошлый раз разгуливали по улицам вымышленного города и крали машины у прохожих, чтобы выполнить очередную бандитскую миссию. GTA задала стандарты жанра: вместо закрытых коридоров в распоряжении персонажа оказался целый цифровой город с симуляцией жизни, пешеходами, трафиком и возможностью пойти куда угодно.
Ту забавную походку героев до сих пор имитируют в соцсетях. Релиз шестой части игры, очевидно, будет заметен за пределами игровой индустрии, и многие маркетологи попробуют обыграть этот повод. Профильные агентства, впрочем, предупреждают, что гармонично это получится, только если удастся выстроить связь с продуктом.