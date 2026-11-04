Принудительный труд принес доход

После задержания Дмитрий Бобровский и Любовь Полохова признали вину и заключили досудебные соглашения с прокуратурой. Остаться на свободе им не удалось, в том числе из-за судимостей: ранее Дмитрий Бобровский отсидел срок за похищение человека с применением оружия (ч. 2 ст. 126 УК РФ), а Любовь Полохова на момент задержания находилась на испытательном сроке после условно-досрочного освобождения из колонии, в которую она попала за оборот наркотиков. Мягкую же меру пресечения Максиму Баранникову обеспечило, в частности, его сотрудничество со следствием.