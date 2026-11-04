Принудительный труд принес доход
Сотрудника ФСИН заподозрили в получении денег за отдых осужденных
Как стало известно “Ъ”, в Липецке следователи вскрыли схему, по которой осужденных освобождали от принудительных работ. В ней оказались замешаны два предпринимателя и начальник исправительного центра №1. По версии обвинения, бизнесмены ежемесячно платили сотруднику УФСИН за направление осужденных в подконтрольные компании, а после собирали с них деньги за фиктивные отчеты об исполнении наказания. Фигуранты, по данным “Ъ”, пошли на сделку со следствием.
В августе этого года в Липецке был задержан начальник исправительного центра №1 регионального управления ФСИН Максим Баранников. Официально о его уголовном деле в региональном управлении Следственного комитета РФ не сообщали. Мерой пресечения Максиму Баранникову назначили запрет определенных действий, а также его отстранили от работы.
Согласно документам, которые оказались в распоряжении “Ъ”, в отношении начальника центра было возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Вместе с ним следователи задержали учредителя ООО «Проминвест» Дмитрия Бобровского и директора этой компании Любовь Полохову. Их обвинили в коммерческом подкупе и даче взятки и заключили под стражу (ч. 7 ст. 204, ч. 5 ст. 291 УК РФ). Инкриминируемые фигурантам статьи предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы. В основу уголовных дел легли материалы оперативно-разыскной деятельности местных управлений ФСБ и ФСИН.
Как полагают следователи, предприниматели организовали схему незаконного освобождения от исполнения наказания осужденных к принудительным работам в исправительном центре №1 в Липецке. Согласно открытым источникам, это учреждение расположено на улице Механизаторов, лимит его наполнения превышает 600 человек. Содержащиеся в центре нарушители закона исполняют назначенные им работы на двух десятках городских предприятий.
По данным обвинения, в 2022 году Дмитрий Бобровский, в чью компанию трудоустраивались осужденные, вместе с сообщницей организовал теневую схему освобождения от принудительных работ.
За ежемесячную плату 35–65 тыс. руб. фигуранты дела фиктивно закрывали табели учета рабочего времени.
Как предполагает следствие, почти три десятка человек платили коммерсантам и не появлялись на рабочих местах, фактически уклоняясь от отбывания назначенного судом наказания.
В 2024 году, согласно материалам дела, фигуранты решили увеличить приток подопечных. По версии следствия, для этого Дмитрий Бобровский стал платить по 50 тыс. руб. ежемесячно руководителю исправительного центра №1, чтобы тот подбирал и направлял людей для трудоустройства в фирму предпринимателя.
По подсчетам следователей, к концу июня этого года сотрудник УФСИН мог получить от бизнесмена 1,2 млн руб.
После задержания Дмитрий Бобровский и Любовь Полохова признали вину и заключили досудебные соглашения с прокуратурой. Остаться на свободе им не удалось, в том числе из-за судимостей: ранее Дмитрий Бобровский отсидел срок за похищение человека с применением оружия (ч. 2 ст. 126 УК РФ), а Любовь Полохова на момент задержания находилась на испытательном сроке после условно-досрочного освобождения из колонии, в которую она попала за оборот наркотиков. Мягкую же меру пресечения Максиму Баранникову обеспечило, в частности, его сотрудничество со следствием.