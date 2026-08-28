Главе липецкого исправительного центра избрали запрет определенных действий

Октябрьский райсуд Липецка избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий начальнику исправительного центра №1 регионального управления ФСИН Максиму Баранникову, следует из картотеки дел. В судебных материалах не раскрывается информация о преступлении, в котором он подозревается. На момент рассмотрения ходатайства следствия, по информации «Ъ-Черноземье», господину Баранникову вменялось получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Официальной информации об уголовном деле сотрудника УФСИН нет. В ведомстве и в местном Следственном комитете отказались комментировать ситуацию изданию Gorod48, которое первым заметило информацию об аресте Максима Баранникова.

Исправительный центр № 1 расположен в Липецке на улице Механизаторов. В нем содержатся осужденные, отбывающие наказание в виде принудительных работ. На лето 2023 года в нем содержались 263 человека, в том числе отдельный отряд из 23 женщин, при лимите наполнения в 607. Максим Баранников, согласно открытым источникам, возглавляет центр как минимум с 2022 года. На данный момент, по информации «Ъ-Черноземье», он отстранен от работы.

Сергей Толмачев