Сцена не терпит пустоты

Впервые с пандемии в России начало расти число новых исполнителей, собравших стадионные концерты. Так, с первыми сольными выступлениями на «ВТБ Арене» выступили группы The Hatters, Radio Tapok, на «ВЭБ Арене» — Anna Asti. Отечественным исполнителям играет на руку отсутствие конкуренции со стороны зарубежных артистов, поэтому стадионы собирают как признанные звезды, так и начинающие исполнители.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Число российских музыкантов, выступающих со стадионными концертами, начало расти впервые с 2019 года, рассказали опрошенные “Ъ” участники рынка. Так, с декабря 2024 года по июнь четыре исполнителя собрали более 70 тыс. человек, говорит продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич. Часть из них выступали на «ВТБ Арене», среди них — The Hatters (14 декабря 2024 года; 11 тыс. зрителей), Markul (20 декабря 2024 года; 9 тыс.), Radio Tapok (21 декабря 2024 года; 12 тыс.). Сольный концерт Anna Asti (30 тыс. человек) прошел на «ВЭБ Арене» 14 июня.

В целом выросло и общее число стадионных концертов. Продаются билеты на выступление Басты в «Лужниках» 27 и 28 июня, Zivert — на «ВТБ Арене» (12 июля), там же выступит Мари Краймбери (18 октября), Мот (31 августа), Macan (9 августа) и — повторно — The Hatters (16 октября). Также выступление в «Лужниках» планируют Егор Крид и Надежда Кадышева. «Появился устойчивый тренд на переход клубных артистов в ранг стадионных»,— говорит господин Бабич.

После начала пандемии фактически все стадионные концерты были отменены или перенесены, а участники рынка столкнулись с убытками, которые оценивали в сотни миллионов рублей (см. “Ъ” от 25 декабря 2020 года). В результате отечественным промоутерам пришлось сократить порядка 50–70% персонала. Ситуацию усугубило начало военных действий на Украине. Тогда об отмене туров, а также стадионных концертов объявил ряд крупных зарубежных исполнителей — Imagine Dragons, Green Day, Brainstorm, Slipknot, Bjork и многие другие (см. “Ъ” от 1 марта 2022 года). Страну покинули и многие популярные отечественные исполнители.

Однако спустя год продажи билетов на выступления музыкантов начали восстанавливаться, увеличившись на 60–100% (см. “Ъ” от 10 января 2024 года). Сам концертный рынок также стабилизировался и показал рост на 10–35%, достигнув 80–90 млрд руб. Но участники рынка отмечали, что сдерживать его развитие может отсутствие хороших концертных площадок, особенно в регионах.

«Рост числа стадионных артистов — абсолютно естественный процесс,— считает собеседник “Ъ” в одном из крупных промоутерских агентств.— Аналогичную ситуацию можно было наблюдать на Украине после событий 2014 года. Тогда зарубежные артисты также перестали приезжать в страну, в результате киевские стадионы стали заполнять клубные артисты, а свободных мест почти не осталось».

К тому же стадионы в России быстро адаптировались к новым требованиям безопасности, считают опрошенные “Ъ” организаторы мероприятий. Они были введены из-за теракта в Crocus City Hall (см. “Ъ” от 25 марта 2024 года), в результате был отменен ряд летних фестивалей (см. “Ъ” от 26 мая 2024 года). Организаторы концертов на стадионах уже привыкли к затратам на охрану, параллельно досмотр на площадках проводится «как в аэропорту», соглашается один из промоутеров.

Рост числа стадионных артистов президент промоутерской компании NCA, председатель Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций Михаил Шурыгин называет скорее конъюнктурным моментом: «Артисты, которые выступали в кремлевском зале или Crocus City Hall тоже сейчас собирают стадионы. Это "не история про новые таланты", их число скорее сокращается. Так что сейчас выигрывают те, кто успешно внедрился в существующую нишу — неважно, выступает артист уже двадцать лет или два-три года». В МТС Live не ответили на запрос “Ъ”.

Юлия Юрасова