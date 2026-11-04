В Екатеринбурге прошел фестиваль «Единство народов России»
В Екатеринбурге в День народного единства прошел фестиваль «Единство народов России». Главной площадкой мероприятия стал Уральский центр народного искусства, его посетили полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога и губернатор Свердловской области Денис Паслер, сообщили в полпредстве.
Полпред осмотрел выставку-ярмарку изделий предприятий и мастеров народных художественных промыслов УрФО. На ней были представлены нижнетагильская роспись по металлу, художественное литье из бронзы, керамические игрушки-свистульки и резьба по дереву.
На фестивале представили выездной читальный зал «Уральские народы. Уральские книги», где можно было познакомиться с творчеством уральских писателей и поэтов на национальных языках и в переводе на русский. Перед гостями фестиваля также выступили фольклорные коллективы и музыканты, играющие на народных инструментах.
На площадке работала гастрозона с блюдами русской кухни, прошли мастер-классы по плетению браслетов и росписи матрешек.
«На Урале живут представители более 160 национальностей. В УрФО много лет действует система поддержки этнокультурного разнообразия, проводятся фестивали национальных культур, в школах и вузах реализуются просветительские проекты»,— подчеркнул Артем Жога. По его словам, это помогает укрепить «фундамент межнационального согласия».
В День народного единства в Екатеринбурге также проходят крестный ход от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови и пикет в сквере на проспекте Орджоникидзе, участники которого совмещают празднование Дня народного единства и Казанской иконы Божией Матери».