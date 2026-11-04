В Екатеринбурге прошел фестиваль «Единство народов России»

На фестивале представили выездной читальный зал «Уральские народы. Уральские книги», где можно было познакомиться с творчеством уральских писателей и поэтов на национальных языках и в переводе на русский. Перед гостями фестиваля также выступили фольклорные коллективы и музыканты, играющие на народных инструментах.