В партиях добавили, что пять лет действия ограничений не оказали значимого влияния на 4 ноября. В «Справедливой России» указали, что День народного единства стал «праздником, который правильно проводить в кругу семьи и вспоминать исторические события». В ЛДПР отметили, что уральцы стали испытывать 4 ноября «большее чувство гордости за страну, чем те же пять-десять лет назад». «Молодежь находится в патриотическом порыве — поначалу она не понимала, что такое любовь к Родине, и для чего она нужна, а после СВО все поняли, что скрепы являются неотъемлемой частью устройства страны, которые сближают всех нас»,— сказал Александр Каптюг.