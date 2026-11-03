Праздник отметят культурно
День народного единства на Урале пятый год подряд пройдет без митингов
Политические партии впервые за пять лет отказались уведомлять власти Свердловской области о проведении публичных мероприятий в День народного единства. В честь праздника в Екатеринбурге пройдет крестный ход и будут организованы культурные мероприятия. По мнению эксперта, ужесточение правил по проведению массовых мероприятий не позволило 4 ноября получить широкое распространение на Урале.
Министерство общественной безопасности (МОБ) Свердловской области впервые с 2022 года не получило ни одного уведомления от политических партий о намерении провести публичные мероприятия в ноябре, сообщили «Ъ-Урал» в ведомстве.
Ранее, на протяжении четырех лет, разрешения на проведение пикетов у мемориала «Черный тюльпан», демонстраций и митингов запрашивали КПРФ и ЛДПР, однако во всех случаях они сталкивались с отказом властей. В качестве основания в министерстве называли указ президента Владимира Путина от октября 2022 года о мерах по обеспечению нужд Вооруженных сил РФ в связи с проведением СВО — согласно документу в Свердловской области был введен уровень базовой готовности, который подразумевает «усиление охраны общественного порядка».
В 2026 году уведомления в МОБ направили только Екатеринбургская епархия и группа граждан. Представители Русской православной церкви (РПЦ) запросили разрешение на проведения крестных ходов от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови с 11:30 до 12:30 и в поселке Шабровский, а ряд уральцев сообщили об организации пикета в сквере на проспекте Орджоникидзе «с целью празднования Дня народного единства и Казанской иконы Божией Матери». «Проведение указанных мероприятий согласовано. Планируемое количество участников заявлено более 3 тыс. человек»,— рассказали в министерстве.
День народного единства в 2004 году учредил Владимир Путин как альтернативу Дню примирения и согласия 7 ноября, который до 1996 года отмечался как День Великой Октябрьской социалистической революции. Праздничную дату приурочили к событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Считается, что в тот момент жители России смогли объединиться, чтобы освободить страну от вторгшихся поляков.
В реготделении «Единой России» сообщили «Ъ-Урал», что партийцы традиционно примут участие в мероприятиях, организованных властями Свердловской области. К общему празднованию решили присоединиться и оппозиционные парламентские объединения. Руководитель реготделения «Новых людей», депутат Заксобрания Ирина Виноградова рассказала, что партия проведет в Екатеринбурге «живой микрофон» на тему «что для вас означает единство». Лидер свердловских либерал-демократов, депутат регионального парламента Александр Каптюг отметил, что сторонники ЛДПР выйдут на улицы городов для поздравления уральцев и вручения им флажков РФ.
Представители «Справедливой России» намерены посетить крестный ход в Екатеринбурге, рассказал «Ъ-Урал» глава свердловских справороссов, депутат Госдумы Андрей Кузнецов. «Объединение народа возможно только на основе веры, духовно нравственных ценностей и понимания нашего исторического пути. Это не тот день, который надо делить по политической принадлежности, в том и единство, чтоб все были вместе, и максимально для этого подходят именно крестные ходы РПЦ»,— подчеркнул он.
В партиях добавили, что пять лет действия ограничений не оказали значимого влияния на 4 ноября. В «Справедливой России» указали, что День народного единства стал «праздником, который правильно проводить в кругу семьи и вспоминать исторические события». В ЛДПР отметили, что уральцы стали испытывать 4 ноября «большее чувство гордости за страну, чем те же пять-десять лет назад». «Молодежь находится в патриотическом порыве — поначалу она не понимала, что такое любовь к Родине, и для чего она нужна, а после СВО все поняли, что скрепы являются неотъемлемой частью устройства страны, которые сближают всех нас»,— сказал Александр Каптюг.
Присоединяться к общему празднованию среди партий традиционно отказалась только КПРФ — вместо Дня народного единства коммунисты 7 ноября отметят 109-ю годовщину Октябрьской революции. По словам руководителя фракции КПРФ в свердловском Заксобрании Олега Гордеева, партийцы придут к памятникам Владимиру Ленину для приборки и возложения цветов. Депутат подчеркнул, что коммунисты соберутся узким кругом, чтобы «не подвергнуть друг друга риску задержаний». «День Октябрьской революции актуален как никогда в рамках той антисоветизации, которая происходит в мире»,— считает господин Гордеев.
В министерстве культуры Свердловской области «Ъ-Урал» сообщили, что региональные мероприятия в честь Дня народного единства соберут более 50 тыс. участников. И.о. главы ведомства Юлия Прыткова рассказала на пресс-конференции, что основной площадкой празднования станет Уральский центр народного искусства (УрЦНИ) в Екатеринбурге — в нем откроют выставку-ярмарку изделий мастеров народных художественных промыслов, проведут выступления фольклорных коллективов и организуют гастроплощадку с блюдами русской кухни.
Визит на «Фестиваль народов России» в УрЦНИ намерен нанести губернатор Свердловской области Денис Паслер, а вице-губернатор Василий Козлов посетит освящение мурала в честь Николая II на фасаде здания Управления Федеральной службы государственной статистики.
Ограничения на проведения митингов и демонстраций за пять лет лишили оппозиционные партии эффективного инструмента по «обращению народных масс в свою веру» 4 ноября, однако и сплочение организаций вокруг власти во время кризиса не позволило Дню народного единства получить широкое распространение в обществе, считает политолог Михаил Коробельников. По словам эксперта, главной проблемой даты стало отсутствие привязки к событиям, которые «дают людям положительные ощущения».
«В обществе нет ответа на вопрос, что отмечается 4 ноября. День Октябрьской революции праздновали дети и внуки старых коммунистов, которые слышали от них о жизни при царе, изменениях в стране — и многие верили в идеи революции. В случае с 4 ноября традиция не сформирована — нет эмоций от событий XVII века и людей тех времен, которые могли бы их передать»,— пояснил господин Коробельников.