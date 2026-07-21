Домодедово перешло под крыло Внуково

Аэропорт Внуково станет совладельцем Домодедово: четверть акций выкупят за 16,5 млрд руб. для «оздоровления» объекта. Об этом “Ъ FM” сообщили в пресс-службе Внуково. Продавцом выступает дочерняя компания Шереметьево «Перспектива». В январе 2026-го она приобрела Домодедово на аукционе за 66 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

У аэропорта остаются финансовые обязательства в размере 75 млрд руб. Деньги Внуково прежде всего пойдут на их погашение, предполагает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев:

«Речь идет в первую очередь не о том, что эти средства будут направлены на реализацию каких-то масштабных инвестиционных проектов. В Домодедово, например, не завершено строительство взлетно-посадочной полосы, и нужно будет решать вопрос о финансировании перестройки. Но, например, по аэровокзальному комплексу есть избыток площадей.

Судя по некоторым заявлениям, парк перронной специальной техники Домодедово находится в приличном состоянии — большие внешние инвестиции здесь не требуются. Я бы исходил из того, что компании, которые входят в периметр Домодедово, имели довольно внушительную долговую нагрузку. Вполне логично, что какая-то часть средств, которые владельцы компании "Перспектива" получат от продажи четверти акций, направлена в первую очередь на погашение этой задолженности.

Информация о том, что вложения в Домодедово со стороны Внуково будут окупаться около 10 лет, — это вполне реалистичная оценка. Но при условии, что пассажиропоток аэропорта Домодедово будет как минимум не сокращаться и не произойдет ухудшения с точки зрения присутствия в аэропорту иностранных авиакомпаний».

В июне 2025 года суд обратил Домодедово в доход государства. Иск подала Генпрокуратура, причиной послужило иностранное гражданство бенефициаров аэропорта — Дмитрия Каменщика и Валерия Когана. По закону подобные объекты считаются стратегическими предприятиями и владеть ими могут только россияне. Домодедово — довольно проблемный актив, и чтобы разделить риски, Шереметьево был нужен партнер, считает основатель сервиса RunAvia Андрей Патраков:

«Сейчас ситуация в отрасли не самая радужная. Я бы даже сказал, что в ближайшей перспективе она ухудшится. В этих условиях потянуть такой актив, который был уже с долгами и потенциально требует инвестиций, — это как раз некое риск-шеринговое партнерство. На пассажирах может сказаться тот факт, что теперь три крупнейших аэропорта Москвы фактически связаны между собой. Ведь отдельные бизнесы конкурируют, а в данной ситуации появился как минимум один фактор их сближения в единую структуру, близкую к монополисту.

Таким образом, у авиакомпаний точно становится сложнее выбор, а московский авиаузел — самый крупный в стране. При этом в России повышение тарифов уже практически неизбежно — в целом идет рост нагрузки из-за того же топливного кризиса. Остается вопрос, как будет работать антимонопольное законодательство в правоприменительной практике, увидит ли ФАС какую-то монополию?»

По информации источников РБК, покупку Внуково профинансирует за счет собственных и заемных средств. Часть денег предоставит крупный государственный банк. Сейчас Домодедово — четвертый по пассажиропотоку аэропорт в России. В 2025-м он обслужил почти 14 млн человек — это на 11% меньше, чем в 2024-м. Ровно год назад, в июле 2025-го, совладелец Внуково Виталий Ванцев публично заявлял, что готов «взяться за Домодедово».

Никита Путятин