Женщина и трое детей ранены при ударе по микроавтобусу в Белгородской области

Гражданский микроавтобус попал под удар ВСУ в селе Введенская Готня Ракитянского округа Белгородской области. Пострадали четыре человека — трое детей и женщина. Всем им оказывают помощь в Ракитянской ЦРБ, для обследования пострадавшие направлены в медицинские учреждения Белгорода. Об этом 3 ноября сообщил глава региона Александр Шуваев.