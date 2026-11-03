Женщина и трое детей ранены при ударе по микроавтобусу в Белгородской области
Гражданский микроавтобус попал под удар ВСУ в селе Введенская Готня Ракитянского округа Белгородской области. Пострадали четыре человека — трое детей и женщина. Всем им оказывают помощь в Ракитянской ЦРБ, для обследования пострадавшие направлены в медицинские учреждения Белгорода. Об этом 3 ноября сообщил глава региона Александр Шуваев.
По информации губернатора, 10-летняя девочка и 16-летний юноша получили слепые осколочные ранения ног. У двух других пострадавших — женщины и 5-летней девочки — предварительно диагностированы акубаротравмы.
«Если потребуется, переведем пострадавших в федеральные клиники»,— заявил господин Шуваев.
Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения при атаке дрона 3 августа в селе Бочковка Белгородского округа.