«Мы меняемся вместе со временем — ради человека»

Александр Николаевич Абрамкин / личное дело

Родился 11 апреля 1969 года в Братске Иркутской области. Окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция» и Братский государственный университет по специальности «экономика и управление на предприятии». Получил квалификацию «мастер делового администрирования» (MBA) в Московском технологическом институте. В Сбербанке работает с 1998 года. Начинал начальником юридического отдела Братского отделения, в 2003 году стал там заместителем управляющего. В 2006-м возглавил Ангарское отделение, в 2009-м — Иркутское городское. С 2010 года — зампред Байкальского банка, курировал корпоративный бизнес. С ноября 2014-го работал зампредом Восточно-Сибирского банка и управляющим головным отделением по Красноярскому краю. В конце 2017 года возглавил Байкальский банк. С апреля 2024 года — председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка.