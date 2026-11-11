«Мы меняемся вместе со временем — ради человека»
Председатель Центрально-Черноземного банка Сбера Александр Абрамкин к 185-летию банка — о развитии регионов и планах компании на будущее
В преддверии 185-летия Сбера председатель Центрально-Черноземного банка рассказал, как банк развивает регионы, финансирует инфраструктуру и перестраивает отношения с бизнесом.
«Давно уже не про кредиты и депозиты»
— 12 ноября Сберу исполняется 185 лет. За это время банк сильно изменился. Какой он теперь? Что представляет собой?
— 185 лет — целая эпоха. За это время менялись среда, государственный строй, подходы к управлению, и банк трансформировался вместе с ними. Неизменным оставалось одно: главным для нас всегда был человек. Несколько лет назад мы перешли к идее человекоцентричности — поставив человека в центр нашей стратегии и всех бизнес-процессов. Это изменило банк со всех сторон.
Мы выделили здравоохранение и образование в отдельные направления. Уделяем большое внимание развитию инфрастурктурных проектов и созданию комфортной городской среды. Одна из главных целей всей этой работы — высвобождать время человека, чтобы он мог потратить его на что-то более важное для себя.
Классический банкинг — сохранять и приумножать сбережения, помогать развиваться бизнесу — остался, но мы делаем это по-другому. Одновременно мы являемся компанией, создающей и развивающей технологии: разрабатываем с нуля свои ИИ-модели для создания текста, изображений и видео GigaChat и Kandinsky. Вкладываемся и в научную деятельность: в Сбере работают порядка 29 лабораторий, которые занимаются исследованиями в области искусственного интеллекта, психологии человека, физики, математики. Мы поддерживаем российских учёных, проводя ежегодную Научную премию Сбера.
— Вы говорите об образовании, здравоохранении и комфортной среде — это и задачи региональных властей. Как вы определяете общие приоритеты для регионов Черноземья и границы ответственности банка и власти? Ведь у каждого губернатора своя территория и задачи.
— Работа с региональными властями — отдельное направление и одна из ключевых наших задач. Есть общие векторы: безопасность, экономика, жилищно-коммунальная среда, здравоохранение, образование, цифровая и ИИ-трансформация. Но у каждого региона есть и свои приоритеты.
Кому-то нужна экономическая стратегия, кому-то цифровая, кому-то что-то еще. Например, вместе с Тамбовской областью мы разрабатываем стратегию развития региона на ближайшие три года. Работаем вместе с правительством области, представителями законодательной власти и общественности.
Реализуем стратегию цифровой трансформации Липецкой области, в том числе с применением искусственного интеллекта. Для этого региону нужны специалисты, способные внедрять современные технологии и решать практические задачи. Готовить такие кадры помогает открытая в Липецке школа цифровых технологий от Сбера «Школа 21», где каждый желающий старше 18 лет может бесплатно освоить востребованные цифровые навыки и получить профессию.
Сотрудничество эффективно, когда мы предлагаем решение, которое региону действительно нужно и которое он будет использовать.
— На какой стадии работа над стратегией Тамбовской области? Это будет публичный документ?
— Проект уже на финальной стадии подготовки. Работа идет в несколько этапов, на каждом проходят общественные слушания. В них участвуют представители разных сфер, в том числе люди, которые живут и работают в регионе.
— Какие инфраструктурные проекты уже стали результатом совместной работы Сбера и региональных властей в Черноземье?
— Один из инструментов такого сотрудничества — концессии, например, для строительства школ. За девять месяцев 2026 года объем внебюджетного финансирования таких проектов в Черноземье составил более 4 млрд руб. В Белгородской, Тамбовской и Липецкой областях появилось пять новых школ — порядка 5 тыс. учебных мест. В этом году свои двери открыли Центр технологического образования в Бокино Тамбовской области и «Моя мечта» в Белгородском районе.
С 2024 года в Белгородской области работает кампус «Школы 21». Всего за 84 дня полностью заброшенное и долго пустовавшее здание превратилось в современное комфортное пространство, где жители региона могут бесплатно осваивать цифровые профессии.
В образовательных проектах мы предлагаем и сервисы. Например, в Белгороде наш проект «Алгоритмика» по обучению программированию и математике развернут во всех школах и детских садах. Это позволяет заниматься образованием детей с самого младшего возраста.
В целом программа успешно реализуется во всех регионах Черноземья. Суммарно к ней подключено более тысячи школ. Более 150 тысяч учащихся имеют доступ к ее ресурсам.
— Обсуждалось, что Сбер заинтересован и в инвестициях в коммунальное хозяйство, в том числе в актуальную для многих регионов сферу обращения с отходами.
— Да, здесь тоже используем механизм концессии. Один из примеров — липецкий экотехнопарк, введенный в эксплуатацию в рамках государственно-частного партнерства. Проект реализовывался в три этапа: полигон мощностью более 100 тыс. тонн, мусоросортировочный комплекс на 200 тыс. тонн и площадка для переработки 70 тыс. тонн мусора.
Мы возили на предприятие руководителей воронежского министерства ЖКХ. Уверен, подобные объекты появятся и в Воронеже, и в Тамбове.
— Какие технологические решения Сбера уже работают в регионах Черноземья?
— В Белгороде реализованы два этапа «Безопасного города». В прошлом году новый проект в этом направлении реализован в Курске, он есть в Липецке и Воронеже.
«Инвестиции не останавливаются»
— Как сегодня строится работа с предпринимателями? Что изменилось за последние несколько лет?
— Со всеми крупными клиентами в Черноземье мы находимся в стратегическом диалоге: садимся за один стол и решаем, как вместе развивать бизнес. Так рождаются индивидуальные проекты, которых сегодня в банке еще нет, а завтра они уже будут.
Более 90% оборотных кредитов выдаем в цифровом кредитном процессе. Для клиентов, с которыми давно работаем, есть технология «7 минут» — кредит можно получить за это время. Инвестиционный кредит — сложный структурированный продукт. Здесь мы подстраиваемся под запрос партнера и вместе выстраиваем концепцию развития его бизнеса — на год, на три или дальше.
— Какие тенденции вы видите в оборотном и инвестиционном кредитовании в Черноземье? Насколько бизнес сейчас готов вкладываться в новые проекты и расширение?
— Оборотное кредитование присутствует всегда, что бы ни происходило: оно обеспечивает текущую деятельность, позволяет клиенту работать в рамках действующего бизнеса. Инвестиции — это уже развитие бизнеса, его расширение либо реализация параллельных проектов, когда компания начинает заниматься чем-то еще и получает возможность двигаться в нескольких направлениях.
Если говорить о 2025–2026 годах, инвестиционная активность несколько снизилась. Здесь сказываются высокая процентная ставка и фактор СВО, который непосредственно затрагивает территории Центрально-Черноземного банка. В Белгородской и Курской областях, ЛНР приходится корректировать стратегии. Это факторы, которые нельзя не учитывать.
Тем не менее мы наблюдаем, что наши клиенты не останавливаются. Инвестиционная составляющая сохраняется. В разных регионах продолжают развиваться инфраструктурные проекты с учетом уже сложившейся структуры экономики каждой территории.
— Какие отрасли Черноземья сохраняют потенциал для новых инвестиций в этих условиях? Как на этом фоне развивается жилищное строительство?
— Для Черноземья ключевые направления — сельское хозяйство, строительство и металлургия. Отдельно хочу остановиться на первом пункте, где перспективным направлением мы видим увеличение глубины переработки. Чем больше технологических стадий проходит зерно, масло или молоко, тем выше добавленная стоимость и, соответственно, маржинальность продукции. Пример подобного участия в нашем регионе – это завод «Молвеста» по производству сухих ингредиентов в Калачеевском районе Воронежской области.
Стройка остается драйвером экономики макрорегиона. На 1 ноября 2026 года наш портфель финансирования недвижимости превышает 134 млрд руб. За три года он увеличился почти втрое.
В этом году мы профинансировали строительство порядка 2,8 млн кв. м жилья. Наша доля в стройке Черноземья — более 60%.
Кроме кредитов, предлагаем девелоперам цифровые решения для анализа бизнес-процессов, управления стройкой и домами. Вместе с партнерами разрабатываем инструменты на основе искусственного интеллекта для контроля отдельных этапов строительства. Важно не только построить дом, но и обеспечить его дальнейшее обслуживание и комфортное проживание людей.
«Помогаем ЛНР строиться»
— В 2024 году, уже при вас, ЛНР стала седьмым регионом присутствия ЦЧБ. Как удалось развернуть сеть обслуживания и наладить работу с частными и корпоративными клиентами?
— Наша задача — развернуть поддержку частных клиентов и бизнеса по тем же правилам, по которым работаем во всей России.
В начале сеть развивали в основном командированные сотрудники, сейчас большую часть команды составляют жители ЛНР. У нас около 300 тыс. активных частных клиентов, с 2024 года база выросла более чем в полтора раза. Работают 19 офисов и четыре мобильных офиса.
Развернута система инкассации, налажена работа с корпоративными клиентами. Помогаем региону строиться: многое нужно трансформировать или создать заново. В тесном контакте с руководством ЛНР развиваем наши идеи в образовании и здравоохранении.
«Человек в центре»
— К 185-летию Сбер перезапустил «Зеленый день». Что изменилось в формате акции и какие предложения вы подготовили для бизнеса и частных клиентов?
— В этом году мы изменили формат: впервые акция продлится больше месяца — до 15 ноября. Предложения есть и для бизнеса, и для частных клиентов.
Предприниматели участвуют в розыгрыше 185 тыс. бонусов СберБизнес Спасибо, которые можно обменять на рубли по курсу один к одному и направить на нужды бизнеса. Победителя определим уже 12 ноября, в день рождения Сбера. Для тех, кто работает онлайн, предусмотрен кешбэк 1% бонусами за перевод выручки с маркетплейсов и интернет-магазинов на расчетный счет в Сбере.
Частные клиенты могут получать 18,5% бонусами Спасибо за покупки по предложениям акции со среды по пятницу в разделе «Для жизни» в СберБанк Онлайн и у партнеров банка. Для подписчиков СберПрайм и клиентов с премиальным обслуживанием размер начислений достигает 37%. А с 12 по 15 ноября накопленные бонусы можно будет использовать в приложении по юбилейному курсу: один бонус — 1,85 руб.
— Мы говорили о том, как меняется Сбер и какие задачи он решает в регионах. Что во всей этой работе главное лично для вас как руководителя?
— Для меня одна из важнейших задач — люди, которые меня окружают, моя команда. В ЦЧБ вместе с централизованными подразделениями работают более 12 тыс. человек. Мне важно, чтобы они понимали, что происходит в банке, знали наши общие цели. Тогда люди спокойнее работают, лучше выполняют свои задачи, чувствуют себя причастными к общему результату.
Мне приятно, когда наши ребята выходят в финалы конкурсов профессионального мастерства, занимают призовые места в Москве. К 185-летию банка будем награждать победителей. Важно, чтобы у человека была не только материальная мотивация, но и стремление повышать свое мастерство, двигаться вперед. У нас есть этот профессиональный, соревновательный дух.
Все проекты, о которых мы говорили, это командная работа. А команда приносит результат, когда в ней есть доверие, профессионализм и слаженность.
То же и в отношениях с клиентами. Нужно выстраивать отношения надолго — и с частным клиентом, и с компанией. Не ради быстрой победы, а, может быть, маленькими шагами развивать сотрудничество, которое приносит пользу и доход обеим сторонам. И опять в центре человек — то, с чего мы начали.
Александр Николаевич Абрамкин / личное дело
Родился 11 апреля 1969 года в Братске Иркутской области. Окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция» и Братский государственный университет по специальности «экономика и управление на предприятии». Получил квалификацию «мастер делового администрирования» (MBA) в Московском технологическом институте. В Сбербанке работает с 1998 года. Начинал начальником юридического отдела Братского отделения, в 2003 году стал там заместителем управляющего. В 2006-м возглавил Ангарское отделение, в 2009-м — Иркутское городское. С 2010 года — зампред Байкальского банка, курировал корпоративный бизнес. С ноября 2014-го работал зампредом Восточно-Сибирского банка и управляющим головным отделением по Красноярскому краю. В конце 2017 года возглавил Байкальский банк. С апреля 2024 года — председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка.
Родился 11 апреля 1969 года в Братске Иркутской области. Окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция» и Братский государственный университет по специальности «экономика и управление на предприятии». Получил квалификацию «мастер делового администрирования» (MBA) в Московском технологическом институте. В Сбербанке работает с 1998 года. Начинал начальником юридического отдела Братского отделения, в 2003 году стал там заместителем управляющего. В 2006-м возглавил Ангарское отделение, в 2009-м — Иркутское городское. С 2010 года — зампред Байкальского банка, курировал корпоративный бизнес. С ноября 2014-го работал зампредом Восточно-Сибирского банка и управляющим головным отделением по Красноярскому краю. В конце 2017 года возглавил Байкальский банк. С апреля 2024 года — председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка.