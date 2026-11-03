В Волгограде бизнес-центр на Предмостной площади сдают в аренду за рубль
Высотное здание строила компания бывшего депутата Короткова
В Волгограде ищут арендаторов для бизнес-центра ID TOWER на Предмостной площади, который построил экс-депутат областной думы Станислав Коротков. В объявлении на площадке по аренде недвижимости цена указана как 1 руб. за 1 кв. м, но отмечено, что она обсуждается индивидуально.
Арендовать помещения можно минимум на три года, предусмотрены арендные каникулы. Среди плюсов в объявлении перечислены парковка внутри здания, панорамный вид на Волгу и центр города, система вентиляции и климат-контроля, фасад из алюминиевых профилей и стекла с селективным покрытием. Помещения сдаются в состоянии shell & core — с коммуникациями, отоплением и остеклением. Условия зависят от этажа и площади.
Изначально на Предмостной площади планировали построить четырехзвездочную гостиницу Radisson Blue к чемпионату мира по футболу. Строительство началось в 2013 году, но в 2016-м объект исключили из списка инфраструктурных объектов ЧМ-2018. Работы вела «Земля Профи», связанная с господином Коротковым. В феврале он сложил депутатские полномочия из-за коррупционного скандала, прокуратура оспорила его добровольную отставку в суде, формулировку увольнения изменили на «утрату доверия». В октябре 2026 года суд обратил его 164 млн руб. в госдоход по иску надзорного ведомства.