В Волгограде бизнес-центр на Предмостной площади сдают в аренду за рубль

Арендовать помещения можно минимум на три года, предусмотрены арендные каникулы. Среди плюсов в объявлении перечислены парковка внутри здания, панорамный вид на Волгу и центр города, система вентиляции и климат-контроля, фасад из алюминиевых профилей и стекла с селективным покрытием. Помещения сдаются в состоянии shell & core — с коммуникациями, отоплением и остеклением. Условия зависят от этажа и площади.