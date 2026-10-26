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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Средняя Волга

С бывшего депутата волгоградской облдумы взыскали 164,8 млн руб. незаконного дохода

Деньги поступили в бюджет
Полученные в обход антикоррупционного законодательства 164,8 млн руб. взыскали с экс-депутата Волгоградской областной думы Станислава Короткова. Судебное решение исполнено, средства поступили в бюджет государства, сообщили в пресс-службе генпрокуратуры РФ.
С бывшего депутата Волгоградской облдумы взыскали 164,8 млн руб. незаконного дохода

С бывшего депутата Волгоградской облдумы взыскали 164,8 млн руб. незаконного дохода

Волгоградское региональное отделение партии «Единая Россия»

Надзор установил, что господин Коротков незаконно совмещал полномочия депутата с бизнесом. Чтобы избежать декларирования доходов и скрыть свое реальное финансовое положение, депутат регистрировал активы на родственников и доверенных лиц. «Таким способом ему удалось незаконно получить доход в сумме свыше 164,8 млн руб.», — сообщили в прокуратуре.
В феврале этого года Станислав Коротков сложил полномочия, но прокуратура оспорила отставку и добилась признания ее незаконной. Параллельно надзор подал иск в суд с требованием обратить в доход государства деньги, заработанные на предпринимательской деятельности. Изначально речь шла о 43,9 млн руб., счета экс-депутата арестовали.
В июне 2026 года суд постановил взыскать 164,8 млн руб., законность происхождения которых бывший депутат подтвердить не смог. Защита обжаловала это решение, однако апелляция оставила его без изменений.
Марина Окорокова