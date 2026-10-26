С бывшего депутата волгоградской облдумы взыскали 164,8 млн руб. незаконного дохода

Надзор установил, что господин Коротков незаконно совмещал полномочия депутата с бизнесом. Чтобы избежать декларирования доходов и скрыть свое реальное финансовое положение, депутат регистрировал активы на родственников и доверенных лиц. «Таким способом ему удалось незаконно получить доход в сумме свыше 164,8 млн руб.», — сообщили в прокуратуре.