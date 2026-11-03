Северная Осетия получит почти 430 млн рублей на ремонт колледжей
В Северной Осетии в 2027 году направят почти 430 млн руб. из федерального бюджета на капитальный ремонт колледжей и техникумов. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.
Работы запланированы на девяти объектах, где обучаются более 2 тыс. студентов. В частности, обновят учебные корпуса Владикавказского государственного многоотраслевого техникума, Северо-Осетинского педагогического колледжа и Северо-Осетинского государственного торгово-экономического колледжа.
Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что в Кабардино-Балкарии в 2026 году на развитие театрального искусства дополнительно направили почти 25 млн руб.