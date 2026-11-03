В КБР на развитие театров выделили почти 25 млн рублей

В Кабардино-Балкарии в 2026 году на развитие театрального искусства дополнительно направили почти 25 млн руб. Общий объем финансирования сферы культуры в республике увеличился втрое по сравнению с прошлым годом и достиг 455,5 млн руб. Об этом сообщил глава КБР Казбек Коков в своих соцсетях.