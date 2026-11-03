В КБР на развитие театров выделили почти 25 млн рублей
В Кабардино-Балкарии в 2026 году на развитие театрального искусства дополнительно направили почти 25 млн руб. Общий объем финансирования сферы культуры в республике увеличился втрое по сравнению с прошлым годом и достиг 455,5 млн руб. Об этом сообщил глава КБР Казбек Коков в своих соцсетях.
В театрах Кабардино-Балкарии осенний сезон начался с нескольких премьер. В Государственном музыкальном театре представили оперетту «Свадьба в Малиновке» композитора Бориса Александрова. Балкарский госдрамтеатр имени Кайсына Кулиева выпустил спектакль «Сюймеклик тюш» по повести Федора Достоевского «Дядюшкин сон».
Русский драмтеатр имени Максима Горького показал постановку «Маркольфа, или Счастливый билет» по пьесе итальянского драматурга Дарио Фо. Кабардинский госдрамтеатр имени Али Шогенцукова представил спектакль «Моя теща» по мотивам одноименной пьесы Георгия Хугаева. В ноябрьскую афишу театров республики вошли 17 постановок разных жанров.
Финансирование предназначено для укрепления материально-технической базы учреждений и создания новых постановок. Помимо поддержки театров, средства направляются на строительство детских школ искусств, ремонт и модернизацию библиотек, оснащение сельских домов культуры, музеев и школ искусств.
Кроме того, по программе «Земский работник культуры» в сельские учреждения республики трудоустроили 15 специалистов.