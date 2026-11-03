Орловский дистрибьютор счетчиков проиграл суд туркам на 661 тыс. евро

По данным Rusprofile, ООО «Байлан-Рус» было зарегистрировано в Орле в сентябре 2014 года для производства инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации. Уставный капитал — 4,3 млн руб. Единственный собственник и директор — Александр Карпушкин. Он также владеет и руководит местным ООО «Заказчик», которое занимается оптовой торговлей непродовольственными потребительскими товарами. По итогам 2025 года «Байлан-Рус» получило 26 млн руб. выручки и 410 тыс. руб. прибыли.