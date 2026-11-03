Орловский дистрибьютор счетчиков проиграл суд туркам на 661 тыс. евро
Арбитражный суд Орловской области частично удовлетворил иск турецкого АО «Байлан Ольчу Алетлери Санайи Тиджарет Аноним Ширкети» к местному ООО «Байлан-Рус». С компании взыскана задолженность за полученный и неоплаченный товар в размере 661,3 тыс. евро в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ (около 60 млн руб.). Это следует из картотеки арбитражных дел.
В остальной части требований отказано. Какие еще были запросы у истца, не уточняется в решении. Спор касается неоплаченных поставок счетчиков марки Baylan. Истцом выступает российское юрлицо одноименной турецкой компании из Измира, ответчиком — орловский поставщик этой продукции. Изначально, при подаче иска в ноябре 2025 года, требования оценивались в 62,1 млн руб. Взысканная сумма в евро по текущему курсу сопоставима с этой цифрой.
Ранее стороны в судах не пересекались. Однако у «Байлан-Рус» был опыт тяжб с госорганами: в 2024 году компания безуспешно пыталась взыскать 250 тыс. руб. убытков с Федеральной таможенной службы за работу юриста.
По данным Rusprofile, ООО «Байлан-Рус» было зарегистрировано в Орле в сентябре 2014 года для производства инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации. Уставный капитал — 4,3 млн руб. Единственный собственник и директор — Александр Карпушкин. Он также владеет и руководит местным ООО «Заказчик», которое занимается оптовой торговлей непродовольственными потребительскими товарами. По итогам 2025 года «Байлан-Рус» получило 26 млн руб. выручки и 410 тыс. руб. прибыли.
В марте суд поддержал орловского производителя керамической плитки и сантехники Kerama Marazzi (позиционирующий себя как российская компания) в споре с казахстанским партнером.