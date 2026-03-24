Суд поддержал орловского производителя плитки в споре с казахстанской компанией

Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил требования орловского ООО «Керама центр» (производитель керамической плитки и сантехники Kerama Marazzi, позиционирующий себя как российская компания) к товариществу с ограниченной ответственностью «Авентина» (Казахстан). С ответчика постановили взыскать 35,3 млн руб. задолженности вместо требуемых истцом 39,6 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Мотивировочная часть решения не опубликована: предмет спора не раскрывается. Отмечается, что «Авентина» ходатайствовала о привлечении к делу третьего лица. Также 17 марта казахстанская компания подала заявление о встречном иске к «Керама центру». Принят ли он, не уточняется.

По данным Rusprofile, ООО «Керама Центр» зарегистрировано в Орле в январе 2018 года и специализируется на оптовой торговле строительными материалами. Уставный капитал — 590 тыс. руб. Генеральным директором компании является Александр Лобанов. ООО находится под контролем двух юридических лиц: российского ООО «Керама Марацци», которому принадлежит 99,97% доли, и итальянской Marazzi Group S.r.l. с долей 0,03%. В 2024 году выручка ООО «Керама Центр» составила 15,5 млрд руб., чистая прибыль — 183 млн руб. Согласно данным Statnet, ТОО «Авентина» зарегистрировано в Алматы в 2015 году. Руководителем компании является Руслан Ибрагимов. Основной вид деятельности — розничная торговля в специализированных магазинах с торговой площадью менее 2 тыс. кв. м.

По данным картотеки арбитражных дел, в 2025 году у ООО «Керама центр» было два судебных разбирательства с московским ООО «Стройэлектромонтаж», в которых орловская компания выступала ответчиком. Первый иск был подан в апреле. В июле Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования «Стройэлектромонтажа» о взыскании с «Керамы центра» неосновательного обогащения в размере 1,2 млн руб. и процентов за пользование чужими средствами с марта по апрель 2025-го в сумме 20,4 тыс. руб. Второй иск к компании направили в начале июня, но через три недели истец ходатайствовал о прекращении производства по делу.

Кабира Гасанова