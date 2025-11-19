Орловский поставщик турецких счетчиков получил иск от их производителя

Московское АО «Байлан Ольчу Алетлери Санайи ве Гиджарет Аноним Ширкети» (российское юрлицо одноименной турецкой компании) обратилось в Арбитражный суд Орловской области с иском к местному ООО «Байлан-Рус», которое занимается поставкой в Россию турецких счетчиков марки BAYLAN. Размер требований составляет 62,1 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление пока не принято к производству. Суть требований не раскрывается.

Ранее стороны в суде не встречались. Летом 2024 года Арбитражный суд Курской области отказал «Байлан-Рус» во взыскании 250 тыс. руб. убытков с Федеральной таможенной службы. В эту сумму была оценена работа юриста, который помог компании добиться в суде отмены решения Курской таможни о штрафе в 170,3 тыс. руб. В октябре отказ во взыскании средств подтвердила апелляция, в январе 2025-го — кассация.

По данным Rusprofile, ООО «Байлан-Рус» было зарегистрировано в Орле в сентябре 2014 года для производства инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации. Уставный капитал — 4,3 млн руб. Единственный собственник и директор — Александр Карпушкин. Он также владеет и руководит местным ООО «Заказчик», которое занимается оптовой торговлей непродовольственными потребительскими товарами. По итогам 2024 года «Байлан-Рус» получило 12 млн руб. выручки и 8 млн руб. убытка. Годом ранее показатели равнялись 45 млн и 18 млн руб.

Алина Морозова