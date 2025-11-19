Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Орловский поставщик турецких счетчиков получил иск от их производителя

Московское АО «Байлан Ольчу Алетлери Санайи ве Гиджарет Аноним Ширкети» (российское юрлицо одноименной турецкой компании) обратилось в Арбитражный суд Орловской области с иском к местному ООО «Байлан-Рус», которое занимается поставкой в Россию турецких счетчиков марки BAYLAN. Размер требований составляет 62,1 млн руб., следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление пока не принято к производству. Суть требований не раскрывается.

Ранее стороны в суде не встречались. Летом 2024 года Арбитражный суд Курской области отказал «Байлан-Рус» во взыскании 250 тыс. руб. убытков с Федеральной таможенной службы. В эту сумму была оценена работа юриста, который помог компании добиться в суде отмены решения Курской таможни о штрафе в 170,3 тыс. руб. В октябре отказ во взыскании средств подтвердила апелляция, в январе 2025-го — кассация.

По данным Rusprofile, ООО «Байлан-Рус» было зарегистрировано в Орле в сентябре 2014 года для производства инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации. Уставный капитал — 4,3 млн руб. Единственный собственник и директор — Александр Карпушкин. Он также владеет и руководит местным ООО «Заказчик», которое занимается оптовой торговлей непродовольственными потребительскими товарами. По итогам 2024 года «Байлан-Рус» получило 12 млн руб. выручки и 8 млн руб. убытка. Годом ранее показатели равнялись 45 млн и 18 млн руб.

Алина Морозова