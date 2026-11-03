Орловские аграрии вовлекли в оборот 67% отходов сельского хозяйства
В Орловской области в хозяйственный оборот было вовлечено 1,7 млн т отходов сельского хозяйства, что составляет 67,4% от общей массы образованных отходов АПК. Такие данные предоставлены за 2024 год и следуют из региональной программы «Экономика замкнутого цикла», утвержденной правительством области.
Основной объем отходов в регионе формируют три крупных предприятия агропромышленного комплекса, на которые приходится 85,5% (2,1 млн тонн) от общей массы. Лидером является ООО «Знаменский СГЦ» (агрохолдинга «Эксима»), образовавшее 1,6 млн т отходов. Предприятие перерабатывает навоз свиней в жидкое органическое удобрение (в 2024 году произведено 1,1 млн т), которое передается сельхозпредприятиям и фермерским хозяйствам для внесения в почву.
По данным орловского облсовета, Знаменский СГЦ, начавший работу в 2006 году, является «ключевым партнером региона» и работает в пяти районах области. Холдинг с замкнутым циклом производства дает около 3 тыс. рабочих мест. За время существовния СГЦ поголовье свиней и производство кормов «выросли в десять раз». В структуру холдинга входят четыре племенных завода, репродукторы, элеватор, мясопереработка и собственная торговая сеть.
Еще два крупных источника отходов — ООО «Сахарный комбинат "Колпнянский"» (297,3 тыс. тонн) и ООО «Ливны сахар» (269,8 тыс. тонн). Они вовлекают в оборот побочные продукты свеклосахарного производства: свекловичный жом перерабатывается в корм для животных, дефекат используется в качестве агромелиоранта для почв, а меласса (кормовая патока) реализуется потребителям.
Власти региона отмечают, что утилизация сельхозотходов направлена на снижение негативного воздействия на экологию и восстановление плодородия почв. Там уверены, что «внесение органических удобрений» и мелиорантов позволяет компенсировать снижение содержания гумуса в пахотных землях, вызванное интенсивным использованием пашни.
Ранее «Ъ-Черноземье» писал, что «Экономикой замкнутого цикла» также утверждено расширение мусоросортировочного завода под Орлом.