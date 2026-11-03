Орловские аграрии вовлекли в оборот 67% отходов сельского хозяйства

По данным орловского облсовета, Знаменский СГЦ, начавший работу в 2006 году, является «ключевым партнером региона» и работает в пяти районах области. Холдинг с замкнутым циклом производства дает около 3 тыс. рабочих мест. За время существовния СГЦ поголовье свиней и производство кормов «выросли в десять раз». В структуру холдинга входят четыре племенных завода, репродукторы, элеватор, мясопереработка и собственная торговая сеть.